СМС-рассылка как инструмент поддержания бизнеса в реалиях 2022

СМС-рассылка возвращается как наиболее удобный и эффективный канал связи для бизнеса. Разберемся почему это происходит и как долго тенденция сохранится

Отступление традиционных рекламных технологий

СМС-рассылка еще вчера казалась анахронизмом и вспомогательным инструментом для маркетинговых стратегий.

В то же время господство интернет-маркетинга в виде контекстной рекламы, SMM и SEO не уходит, но теряет исключительную роль. Виной тому - катастрофическое влияние войны на доступ и регулирование глобальных социальных сетей, которые стали ключевым каналом информационного влияния.

Вторым фактором стало ограничение доступа населения к сети интернет. Спасительная инициатива Илона Маска интегрировать Украину в спутниковую интернет-систему «Starlink» пока не стала исчерпывающим решением проблемы широкого интернет-доступа.

Добавим к этому и снижение скорости интернет-соединения, продиктованное военными и технологическими ограничениями.

Первенство мобильной связи

В то же время, основным, а главное надежным, информационным каналом становится мобильная связь. Этому способствует и слаженная работа национальных мобильных операторов. Они объединили свои усилия и сети для более устойчивого и широкого роуминга и соединения. Например, «Киевстар» сделал бесплатной мобильную связь для граждан Украины, пересекающих границу, а также уменьшил тарифы на интернет и СМС-сообщения в роуминге.

Сегодня у украинцев может отсутствовать интернет-соединение в силу технических или финансовых причин, но мобильная связь будет поддерживаться максимально долго. Это и вопрос государственной безопасности.

В условиях постоянного стресса и нагрузки на психику в условиях войны, люди более чутко и внимательно обращают внимания на доступные новости, сообщения, которые поступают от родственников, друзей, знакомых, а также государственных учреждений. При этом СМС-сообщения остаются самым доступным и понятным для всех способом коммуникации.

Второй и самый важный вектор эффективного использования СМС-коммуникаций направлен на бизнес и клиентов.

Более высокая скорость отклика и реакция со стороны получателя на СМС-сообщение, по сравнению с информационно «зашумленным» интернетом, также не вызывает сомнений.

Гибкость и удобство СМС-сообщений

По словам специалистов компании smsclub.mobi, СМС-рассылка сохраняет актуальность как самый эффективный способ сообщить важную информацию в кратчайшие сроки. Это касается как уведомлений от государственных служб и учреждений, волонтерских организаций и т.д., но также для информирования клиентов. Сейчас очень важно сохранять бизнес и продолжать работать тем, кто находится в относительной безопасности. Тем самым предприниматели держат экономический фронт и не дают экономике страны просесть.

При создании СМС рассылок нужно учесть возможности таргетирования (выбора необходимой аудитории рассылки) по наиболее ключевым параметрам - региону, сфере интересов, возрасту, полу получателя рассылки.

Современные технологические решения позволяют обеспечивать автоматическую рассылку через более чем 100 существующих программ и CRM, таких как - Битрикс24, AmoCRM, 1С и другие. Также доступны отправки прямо с административных панелей сайтов на платформе WordPress, дропшиппингового сервиса, кабинета «Нової Пошти», программ для управления салонами красоты, сервисами такси и многими другими информационными системами.

Долговременные перспективы

Можно прогнозировать, что спрос на СМС-рассылку в условиях неопределенной ситуации с традиционными каналами информации в 2022 году будет возрастать.

Более того, данный канал информации будет сохранять актуальность и после боевых действий и победы Украины. Это объясняется среднесрочным снижением покупательской способности населения и предприятий ввиду экономических трудностей. В таких условиях мобильная связь и мессенджеры будут оставаться доминирующими каналами связи для граждан и бизнеса.