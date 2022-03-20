Смог и уничтоженные дома. Как выглядит Мариуполь сейчас: фоторепортаж

РБК-Украина показывает как выглядит Мариуполь после двухнедельной облоги в фоторепортаже Getty Images.

За время работы гуманитарных коридоров около 40 тысяч людей из числа местных жителей уже покинули город.

Так, здание Мариупольского драмтеатра, ставшее укрытием от обстрелов для сотен мирных горожан, 16 марта было атаковано с воздуха авиацией оккупантов. Строение пережило авиаудар сверхмощными бомбами.

Мариуполь - центр украинской металлургии, крупный морской порт и важнейший промышленный центр страны более двух недель осажден вражескими войсками РФ.

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