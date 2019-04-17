В СМИ опубликованы 7 "схем" использования госземель агрокомпаниями

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Журналисты выявили самую популярную "схему"

В этом году Кабинет министров Украины передаст земли сельхозназначения за пределами населенных пунктов 141 объединенной территориальной общине (ОТО). За прошлый год 650 ОТО уже получили 1,5 млн га аграрных земель на сумму свыше 1,5 млрд долларов, сообщают профильные СМИ.

Такой шаг эксперты одобряют, ведь до этого использование государственных земель по многим параметрам было со знаком вопроса, в частности, постоянно звучала критика, что эти земли "воруют", они переходят под контроль своим людям, используются в "тени".

Профильное издание AgroPolit.com утверждает, что государственную землю с 2000-х годов украсть не могли, потому что нет закона о продаже права на эти земли. Поэтому операции по использованию агробизнесом этой земли могут быть ликвидированы после отмены моратория и принятия парламентом закона об обороте земель сельхозназначения.

В то же время из-за политической "карусели" в вопросе "снимать мораторий или нет, открывать рынок земли или нет" и бизнес, и государство только теряют.

Первые несут репутационные риски из-за различных "схем" использования в рамках законодательных лазеек этой земли и бесценности своих бизнесов на международных рынках. Вторая имеет земельную коррупцию и недополучение доходов в местные бюджеты.

При этом издание обнародовало 7 "схем", которые использовались и используются сегодня с госземлями. Две из них – в 2002-2016 лет, а еще 5 – по сей день.

Самая распространенная схема, которой пользовался весь агрорынок с 2012 по 2016 год для формирования своих земельных банков — передача госземель физическим лицами, которые брали ее под ведение фермерского хозяйства (ФХ). До 4 апреля 2016 года действовала ст. 134 Земельного кодекса Украины, которая позволяла гражданам получать в аренду государственную землю (без проведения аукционов) под такие хозяйства. Было 2 условия - наличие у будущего фермера диплома об агрообразовании и опыта работы в АПК. Такая лазейка позволяла всем участникам рынка наращивать свои земельные банки в период бурных 2000-х.

По разным оценкам, безаукционно после 2013 года под контроль физических лиц перешло около 2 млн га с/х земли. Какая доля из них пошла в земельные банки агрокомпаний, сказать трудно: найти такую статистику сейчас невозможно, пишет издание. Но, по неофициальным оценкам экспертов, 1 млн оказался под формированием зембанков агрокомпаний, остальные - под ФХ.

"Площадь никак не ограничивалась: человек мог взять для ведения фермерского хозяйства любую площадь земель (без проведения аукциона), главное, у него должно быть аграрное образование и опыт работы в агросекторе. Иногда региональные геокадастры могли требовать документы на подтверждение востребованной площади, а также того, что там будет выращиваться", - рассказал AgroPolit.com детали председатель союза Центр развития земельных правоотношений в Украине Леонид Корейба.

Те, кто не обрабатывал эту землю самостоятельно, отдавали ее в субаренду агропредприятиям через договор инвестирования или совместное использование этой земли.

Таким механизмом пользовались тогда все участники агрорынка (большие, средние, малые), потому что само государство поставило их в такие условия. События двух "майданов" ускорили изменение этой ситуации. И государство, и агрокомпании понимали имиджевые риски дальнейшего использования такой схемы для агрорынка, поэтому, благодаря потеплению политической ситуации в стране, агролобби в парламенте смогли закрыть эту лазейку. Хотя Держгеокадастр и сопротивлялся. Так, 18 февраля 2016 года депутаты принимают закон 1012-VIII "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно проведения земельных торгов".

И после этого с ЗКУ (закон №2768-III) исчезает пункт о фермерской земле. А уже 3 апреля 2016 года все государственные земли начинают сдавать за аренду только на аукционах.

Вторая схема шла через "Украгропром". Ее прописало само правительство. Как уже писал AgroPolit.com, 6 февраля 2012 года Кабмин Николая Азарова принял распоряжение №113-р - об отчуждении 111,26 тыс. га земли с хозяйств Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в пользу частной компании "Украгропром" (тогда ее связывали с нынешним народным депутатом Сергеем Тарутой) с целью улучшения финансово-хозяйственных показателей. Однако такое улучшение привело к миллионным убыткам, которые разбирают даже сейчас, поэтому уже 18 июня 2014 года №583-р отменено предыдущее распоряжение и государство сохранило в землепользовании НААН 111 тыс. га земель государственных предприятий опытных хозяйств.

Первой из современных схем являются договоры совместного пользования. Как пояснил Олег Кулинич, эти договора находятся вне юридической плоскости. Но это не главный их минус и негатив.

"Использование госземель через такие договоры абсолютно не наполняет местные бюджеты. Эти договора вне юридической плоскости, они - это классическая схема, которую сегодня используют во время обработки госземель, которые находятся в распоряжении НААН, различных ГП, как «Коневодство Украины». Общее количество таких госземель — ориентировочно 500 тыс. га. Примерно половина из них задействована под договоры совместной обработки, поэтому они не учитываются ни в одном реестре.

"Общее возделывание означает минимальную ставку арендной платы с 1 га. Примерно он составляет минимум 3%, а максимум — 7%. Например, в Полтавской области владельцы паев получают от арендатора 10%, то есть разница в 3%. Поэтому сумма средств, которые идут мимо местного бюджета в таком случае, это минимум 200-240 млн гривен", - пояснил земельный арифметику несовершенного законодательства Кулинич.

Второй стала бесплатная приватизация земли. "Процедуре бесплатной приватизации земельных участков, которая описана в ст. 118 Земельного кодекса Украины, формально может воспользоваться любой гражданин Украины. Например, под личное крестьянское хозяйство закон дает право отхватить до 2 га, под садоводство — к 12 соток, а для ведения фермерского хозяйства — в размере среднего пая, а он в некоторых регионах может достигать десятков гектаров", - рассказал заместитель председателя совета Ассоциации "Земельный союз Украины" Андрей Мартын.

Желающих получить бесплатную землю становится все больше, а вот свободной "ничейной" земли за 27 лет земельной реформе уже почти не осталось. Поэтому чиновники Госгеокадастра являются реальными распорядителями государственных земель сельхозназначения фактически на собственное усмотрение. Классика этой схемы с такая: заинтересован в земле "бизнесмен" договаривается с рядовыми украинцами о получении такой земли под дальнейшую ее перепродажу ему или подставным лицам, а уже тогда - с чиновником, чтобы это не замечали. Формально она находится в собственности физических лиц, но на самом деле контролируется организатором схемы через договор аренды на 49 лет, или вообще на основании неофициальной договоренности.

"Впрочем, недавно эту схему "осовременили". После утверждения правительством "Стратегии совершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими, - объяснил Мартын. - Эту лазейку стали использовать для раздачи земель участникам АТО (им установили специальные квоты, что дискриминирует остальных украинцев)".

Сейчас эта схема работает так, объясняет Мартын: "Добрые люди" просят участников АТО за вознаграждение в несколько сотен американских долларов написать заявление на бесплатную приватизацию участка и доверенность на дальнейшее распоряжение полученной землей, а после получения участка он сразу перепродается (мораторий, кстати, на такие участки не распространяется). Соответственно, жители местных сел, которые проживают на этой территории и, вполне естественно, хотели бы сами работать на земле или пасти скот на общественных пастбищах, остаются "с носом", а ловкие дельцы де-факто используют бесплатную приватизацию как прекрасный инструмент для захвата значительных земельных массивов".

По мнению эксперта, это "законодательное окно возможностей" тоже надо закрывать.

Также используются еще 3 схемы: договор о социальной помощи с сельским советом, получение безвозмездно в собственность арендуемых у государства земель для ведения хозяйства в размере средней доли пая по району, а также самозахват.

"Ситуация такова: низы (бизнес) категорически не хочет культивировать и развивать дальше старую систему, а верхи (парламент, правительство и президент) не могут и не хотят ее изменить. Хотя попытки уже есть. Как разорвать этот порочный круг? Выход один: принятие закона об обороте с/х земель и запустить цивилизованный рынок земли, где каждый игрок будет понимать и знать свое место. Дольщики получат набор механизмов распоряжения своей собственностью (в том числе за счет кредитов от государства начинать собственное дело). Бизнес - полностью законные механизмы увеличения зембанка (путем аренды или покупки земли) и, как следствие, капитализацию компаний. А государство избавится от головной боли (земельной коррупции) и даст толчок развитию сектора и притока инвестиций", - резюмировало издание.

Вполне очевидно, что решение относительно земельного закона будет после президентских выборов. Оба кандидата на эту должность уже заявили, что они за свободный рынок. А вот формат - вопрос дискуссий. Скорее всего, формат будет утверждать Верховная Рада Украины нового созыва, ведь большинства "за" этот вопрос в действующем парламенте нет, отмечают журналисты.