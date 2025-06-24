Смертоносний удар по Сумській області: рятувальники показали наслідки
У Сумській області після російського удару з-під завалів врятували трьох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Крім того, рятувальники деблокували тіло загиблої дитини. За даними ДСНС, опівночі росіяни завдали серію ударів по населеному пункту Верхньосиворітської громади.
"Цинічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. Попри високе пожежне навантаження, рятувальники ліквідували всі осередки займання.", - повідомили в ДСНС.
Рятувальники підтвердили, що щонайменше три людини загинули, зокрема дитина. Ще шестеро людей дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція триває.
Фото: у ДСНС показали наслідки удару по Сумській області (t.me/dsns_telegram)
Атака РФ 24 червня
Уночі Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. У Харкові постраждали щонайменше три людини.
Один із безпілотних літальних апаратів упав, не розірвавшись, а решта вразили три локації в Немишлянському та Салтівському районах.
Також росіяни атакували Сумську область. Загинули троє людей - чоловік, жінка та восьмирічний хлопчик. Зруйновано та пошкоджено будинки, спалахнула пожежа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.