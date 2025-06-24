ua en ru
Вт, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Смертоносний удар по Сумській області: рятувальники показали наслідки

Вівторок 24 червня 2025 07:19
UA EN RU
Смертоносний удар по Сумській області: рятувальники показали наслідки Фото: наслідки удару по Сумській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Рагуткіна

У Сумській області після російського удару з-під завалів врятували трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, рятувальники деблокували тіло загиблої дитини. За даними ДСНС, опівночі росіяни завдали серію ударів по населеному пункту Верхньосиворітської громади.

"Цинічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. Попри високе пожежне навантаження, рятувальники ліквідували всі осередки займання.", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники підтвердили, що щонайменше три людини загинули, зокрема дитина. Ще шестеро людей дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція триває.

Фото: у ДСНС показали наслідки удару по Сумській області (t.me/dsns_telegram)

Атака РФ 24 червня

Уночі Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. У Харкові постраждали щонайменше три людини.

Один із безпілотних літальних апаратів упав, не розірвавшись, а решта вразили три локації в Немишлянському та Салтівському районах.

Також росіяни атакували Сумську область. Загинули троє людей - чоловік, жінка та восьмирічний хлопчик. Зруйновано та пошкоджено будинки, спалахнула пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
Київ і Лондон посилюють оборонну співпрацю: Зеленський оголосив ключові пріоритети
Київ і Лондон посилюють оборонну співпрацю: Зеленський оголосив ключові пріоритети
Аналітика
Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Армія боржників: як Росія скуповує "добровольців" для війни в Україні