Смертоносний удар по Сумській області: рятувальники показали наслідки

У Сумській області після російського удару з-під завалів врятували трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, рятувальники деблокували тіло загиблої дитини. За даними ДСНС, опівночі росіяни завдали серію ударів по населеному пункту Верхньосиворітської громади. "Цинічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. Попри високе пожежне навантаження, рятувальники ліквідували всі осередки займання.", - повідомили в ДСНС. Рятувальники підтвердили, що щонайменше три людини загинули, зокрема дитина. Ще шестеро людей дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція триває. Фото: у ДСНС показали наслідки удару по Сумській області (t.me/dsns_telegram)