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Смерть чоловіка у Тернопільській області після перебування у військкоматі: реакція ТЦК

Тернопіль, П'ятниця 01 березня 2024 14:34
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Смерть чоловіка у Тернопільській області після перебування у військкоматі: реакція ТЦК Фото: у Тернопільському обласному ТЦК та СП відреагували на смерть чоловіка після перебування у військкоматі (zoda.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася реакція Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у зв'язку зі смертю військовозобов'язаного після кількох днів перебування у військкоматі Бучача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ТЦК та СП.

"27 лютого 2024 року 49-річному жителю Тернопільської області раптово стало погано, почалися судоми, він впав додолу на території третього відділу Чортківського РТЦК та СП (розташований в Бучачі, - ред.). Працівниками територіального центру комплектування була надана перша медична допомога і викликана карета швидкої допомоги", - йдеться в роз'ясненні.

Як стверджують у військкоматі, далі чоловік був доставлений до КНП "Бучацька міська лікарня" каретою швидкої медичної допомоги із діагнозом - напад судом амнезії епілепсії. 29 лютого він помер в приміщенні лікарні попередній діагноз епілепсія, судомний синдром", - додали у ТЦК, зазначивши, що по даному факту проводиться розслідування.

Що сталося?

Як розповіли у Спецпрокуратурі 1 березня, у місті Бучач Тернопільської області помер 49-річний чоловік після багатоденного перебування в ТЦК. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забиття і синці.

За попередніми даними, чоловік прибув до ТЦК 25 лютого для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Вже 27 лютого йому стало погано на території військкомату. Розпочато кримінальне провадження.

Через цей випадок, як писали місцеві ЗМІ, почалися протести. Близько 50 людей 29 лютого зібралися біля міськради Бучача. Так, більшість із них - із села, звідки померлий був родом. Також приїхали небайдужі з інших громад, що розташовані недалеко від Бучача. Протестувальники вимагали зустрічі із працівниками ТЦК та міською владою. Але пізніше розійшлися.

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