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В Смеле завершают капремонт больницы в рамках "Большой стройки"

Новина українською → Смела, Понедельник 12 апреля 2021 15:06
В Смеле завершают капремонт больницы в рамках "Большой стройки" Фото: Смелянская городская больница (ck-oda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Смелянская городская больница (Черкасская область) впервые за 50 лет будет капитально отремонтирована. Сейчас в больнице ремонтируют приемное отделение, а вскоре возьмутся за другие отделения.

Об этом сообщает прес-служба Черкасской ОГА.

Как известно, в прошлом году больница попала в перечень опорных и стала частью президентской программы "Большая стройка". На модернизацию больницы потратят 6,68 млн гривен. Начали с создания современного приемного отделения на первом этаже.

"Создание приемно-диагностического отделения идет к завершению. До этого у нас была только небольшая комната, где принимали пациентов, а теперь будет весь первый этаж. Здесь разместят и диагностическое оборудование, будет действовать рентген-кабинет. Также город уже получил подтверждение о выделении больнице аппарата КТ", - заявила заместитель городского головы Татьяна Карло.

В Смеле завершают капремонт больницы в рамках &quot;Большой стройки&quot;

Планируется, что после открытия приемное отделение сможет принимать до 45 пациентов, вместо 20. В отделении будет работать более 30 медиков.

Сама больница имеет 300 стационарных коек и оказывает многопрофильную помощь более 60 тысячам жителей Смелы. Из-за расположения в городе крупнейшего железнодорожного узла Черкасской области, больница также принимает транзитных пассажиров.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в этом году в рамках президентской программы будет отремонтировано 177 приемных отделений по всей стране. Кроме того, будет сдано в эксплуатацию 95 школ, 70 детских садов, 80 стадионов и 29 бассейнов до конца года.

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