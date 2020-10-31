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В "Слуге народа" заявили об отсутствии сигналов для отмены безвиза

Суббота 31 октября 2020 05:51
В "Слуге народа" заявили об отсутствии сигналов для отмены безвиза
Фото: Александр Качура (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

На данным момент нет сигналов от международных партнеров об отмене безвизового режима Украины с Евросоюзом. Также не поднималась тема отмены транша Международного валютного фонда.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала "Интер".

Он добавил, что относительно возможности потерять безвиз распускаются фейки.

"Никаких сигналов нет о том, что не будет транша кредита МВФ. Фейки, которые распространяют, о том, что будет аннулирован безвиз: процедура не начиналась и для этого нет оснований", - сказал Качура.

Он также уверен, что украинские власти решат ситуацию, которая сложилась с Конституционным судом и "исправят ошибки" в констутиционном законодательстве.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного суда может повлиять на безвизовый режим с ЕС.

Напомним, Качура ранее заявил, что фракция "Слуга народа" в понедельник, 2 ноября, проведет заседание по законопроекту президента по КСУ. Зеленский предлагает отправить в отставку всех суддей, которые были в составе КСУ на момент принятия решения относительно закрытия реестра деклараций.

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