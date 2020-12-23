В "Слуге народа" рассказали о рекордах на местных выборах

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" победила на местных выборах по числу избранных представителей (6379 депутатов) и получила рекордное количество голов областных советов - 12.

Об этом заявил председатель партии Александр Корниенко после итоговой пресс-конференции на тему: "2020: монобольштинство в год коронакризиса".

"6379 местных депутатов свидетельствует о том, что "Слуга народа" будет представлена во всех регионах Украины. А 12 председателей областных советов - это абсолютный рекорд, ведь у других партий нет более двух", - заметил он.

Народный депутат также сообщил, что представители "Слуги народа" стали главами общин 226. На счету партии 6 заместителей председателей областных советов и 37 секретарей городских советов.

В общем, как определяют международные наблюдатели и украинские организации, власть сделала все, чтобы эти выборы прошли максимально прозрачно и честно, без использования административного ресурса, что раньше было обычным явлением для предыдущей власти. А главное - безопасно для избирателей в условиях пандемии коронавирус.

Как отметил Александр Корниенко, местные выборы-2020 позволили перезагрузить местную власть по всей стране. Также он назвал результаты голосования абсолютным успехом, как для парламентской партии, которая пришла к власти только в прошлом году.

"Слуга народа" - единственная национальная партия, которая имеет представительство на местном уровне во всех регионах страны. Мы работаем на объединение украинцев и Украины. И нам удалось выиграть выборы без противопоставления, без раскола между регионами и политическими позициями. В отличие от других партий, которые мобилизовали избирателей, используя тему раскола. И у нас достаточно влияния, чтобы сохранить страну единой", - заверил политик.

Он также добавил, что у представителей "Слуги народа" в местных советах будет важная функция - обеспечить обратную связь и единство национальной команды, которая включает президента, народных депутатов, министров, руководителей центральных органов исполнительной власти. Объединения команды "снизу вверх" будет способствовать развитию общин, ведь каждая община будет иметь шанс, что ее услышат на самом высоком уровне.

в то же Время Александр Корниенко отметил, что во многих регионах, особенно в горсоветах крупных городов, хорошие результаты в местных партий, которые возглавляются городскими головами.

"Действительно, на местных голосуют преимущественно за местных, а не за национальные партии. К тому же не стоит забывать, что в действующей городской власти были мощные стартовые позиции. Они могли использовать дополнительные средства, которые попали в местные бюджеты вследствие децентрализации. То есть, обменяли бюджетные средства на свою поддержку и поддержку собственных политических сил. Но местным партиям так и не удалось выйти на национальный уровень или хотя бы на уровень макро-регионов. А среди парламентских, национальных партий - именно "Слуга народа" на первом месте. И это успех", - убежден глава партии.

Напомним, в этом году выборы прошли в 1400 общинах.

"Мы успешно завершили реформу децентрализации, первый этап - административно-территориальное устройство. В результате укрупнения районов, почти втрое уменьшилось количество местных депутатов, увеличился доступ населения к услугам. И это главная идея реформы децентрализации. К тому же благодаря укрупнению районов будет сэкономлено на райсоветах, райадминистрациях до 10 млрд грн за год. Эти деньги из бюджета будут спускаться на общины. Наши 1400 общин - каждая получит дополнительные деньгиx. Они будут иметь больше ресурсов и полномочий", - отметил председатель партии "Слуга народа".

Партия и в дальнейшем будет активно заниматься продолжением реформы. В частности, в следующем году планируется развертывание сети ЦПАУ.

"Люди должны ощутить практическую пользу от децентрализации. Мы уменьшили количество депутатов, сэкономили деньги, но в то же время обеспечим качественные и доступные административные услуги в каждом населенном пункте страны. И будет внедряться мониторинг качества государственных услуг, создается единый государственный web-портал электронных услуг. Все ради более комфортной жизни людей", - сказал Александр Корниенко.

Напомним, вчера состоялась итоговая прессконференция партии "Слуга народа" на тему: "2020: монобольшинство в год коронакризиса". Среди главных итогов - борьба с COVID-19, победа на местных выборах, режим прекращения огня на Донбассе, активное развертывание "Большого строительства", сотрудничество с МВФ и принятия ряда важных законов, на которые страна ждала несколько лет.