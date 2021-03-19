В "Слуге народа" рассказали, как будут защищать валютных заемщиков

Государство защитит украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте, от чрезмерных требований кредиторов и не позволит выселять из жилья.

Государство защитит украинцев, у которых есть долги по кредитам в иностранной валюте, от чрезмерных требований кредиторов и не позволит их выселять из жилья.

"Этим законом мы восстанавливаем платежеспособность заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно платить по этим кредитам. Теперь реструктуризация касается всех потребительских кредитов в валюте. Мы также предлагаем списать неустойку (штрафы, пеню), а уплаченную до проведения реструктуризации неустойку отнести на погашение "тела" кредита и процентов за пользование кредитом", - подчеркнул он.

По его словам, ранее банки, фактически наживались на несовершенстве законодательства. Они предоставляли кредиты в иностранной валюте физическим лицам, у которых нет и не было постоянных доходов в иностранной валюте. Это, по сути, злоупотребление, особенно в условиях, когда в Украине произошли такие форс-мажорные события, как Революция Достоинства, оккупация части территории, что привело среди прочего к курсовым колебаниям.

В "Слуге народа" уверяют, бремя последствия изменения курса не должно переводиться исключительно на заемщиков. Кроме того, завышенные процентные ставки по кредитам де-факто уже выполняют функцию, которая возлагается на неустойку, которая предусмотрена в кредитных договорах.

"Должны ли люди платить долги, которые втрое или вчетверо превышают первоначальную сумму? Имеют ли право человека, который добросовестно оплачивает кредит в течение нескольких лет, выселять из жилья? Мы должны решить проблему, от которой власть прятала голову в песок десять лет", - добавил глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Среди нововведений - после реструктуризации кредит нужно вернуть в течение 10 лет с уплатой "тела" кредита равными долями ежемесячно, а заемщик сможет погасить кредит (полностью или частично) досрочно.