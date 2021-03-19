В "Слуге народа" рассказали, как будут защищать валютных заемщиков
Государство защитит украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте, от чрезмерных требований кредиторов и не позволит выселять из жилья.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя принятие законопроекта №4475 за основу.
Государство защитит украинцев, у которых есть долги по кредитам в иностранной валюте, от чрезмерных требований кредиторов и не позволит их выселять из жилья.
"Этим законом мы восстанавливаем платежеспособность заемщиков, которые получили потребительские кредиты в иностранной валюте, но не смогли своевременно платить по этим кредитам. Теперь реструктуризация касается всех потребительских кредитов в валюте. Мы также предлагаем списать неустойку (штрафы, пеню), а уплаченную до проведения реструктуризации неустойку отнести на погашение "тела" кредита и процентов за пользование кредитом", - подчеркнул он.
По его словам, ранее банки, фактически наживались на несовершенстве законодательства. Они предоставляли кредиты в иностранной валюте физическим лицам, у которых нет и не было постоянных доходов в иностранной валюте. Это, по сути, злоупотребление, особенно в условиях, когда в Украине произошли такие форс-мажорные события, как Революция Достоинства, оккупация части территории, что привело среди прочего к курсовым колебаниям.
В "Слуге народа" уверяют, бремя последствия изменения курса не должно переводиться исключительно на заемщиков. Кроме того, завышенные процентные ставки по кредитам де-факто уже выполняют функцию, которая возлагается на неустойку, которая предусмотрена в кредитных договорах.
"Должны ли люди платить долги, которые втрое или вчетверо превышают первоначальную сумму? Имеют ли право человека, который добросовестно оплачивает кредит в течение нескольких лет, выселять из жилья? Мы должны решить проблему, от которой власть прятала голову в песок десять лет", - добавил глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.
Среди нововведений - после реструктуризации кредит нужно вернуть в течение 10 лет с уплатой "тела" кредита равными долями ежемесячно, а заемщик сможет погасить кредит (полностью или частично) досрочно.
Напомним, в апреле истекает мораторий на взыскание задолженности с валютных заемщиков. По словам народного депутата от "Слуги народа" Виктории Кинзбурской, мораторий - не решение проблем, а лишь замораживание ее на определенное время.
Кроме того, по ее словам, законопроект предусматривает, что по результатам реструктуризации конвертация долгов в гривне осуществляется по среднему курсу между тем, который был на момент выдачи кредитов и тем, который был на момент реструктуризации кредита. Списываются долги по неустойке, штрафы и пеня, а также уменьшается процентная ставка по кредиту.
Также в документе есть нормы, которые защитят права людей на жилье. Так, после реструктуризации в течение трех лет планируется запретить принудительно обращать взыскание (отчуждение без согласия владельца) на жилое недвижимое имущество должника. Также кредитодатель не сможет оформлять ипотечное жилье в свою собственность, продавать ипотечное жилье третьим лицам.