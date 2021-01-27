В "Слуге народа" рассказали, как будут работать коллекторы

Фото: Ольга Василевская-Смаглюк (facebook.com)

Непорядочные коллекторы, которые терроризируют людей, скоро не смогут работать на рынке. Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект №4241, который вводит этические правила для коллекторов и устанавливает систему государственного контроля за их соблюдением.

Об этом рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа", соавтор законопроекта Ольга Василевская-Смаглюк.

"С такой системой мы приведем этот рынок в состояние, когда взаимодействовать с должником вежливо будет намного выгоднее, чем угрожать и ругаться. А нарушения этики потенциально будет стоить возможности присутствия на этом рынке. Мы выведем с рынка всех, кто в части методов взаимодействия застрял в 90-х годах", - пояснила депутат.

Теперь деятельность коллекторов будет регулировать Нацбанк Украины. За нарушение этических правил НБУ сможет выписывать штраф от 51 до 102 тыс. грн или исключать компанию из реестра коллекторских компаний. Там отныне должны регистрироваться все без исключения коллекторские компании, чтобы иметь возможность работать на рынке.

Согласно принятому законопроекту:

Коллекторам запрещено прямо угрожать, шантажировать, вводить в заблуждение, звонить заемщику или его родственникам, коллегам.

Запрещено сообщать о долге друзей или родственников заемщика.

Коллектор обязан называть свое имя, название компании, основание вызова и размер долга. А по требованию потребителя - еще и предоставить подтверждающие документы в течение 7 дней.

Запрещена работа "нелегальных коллекторов". Все компании, предоставляющие услуги по взысканию долгов, должны быть внесены в реестр Нацбанка.

Банк или финансовая компания обязаны публиковать информацию о коллекторской компании, с которыми сотрудничает, и информировать об этом заемщика.

Те, кто совершил серьезное нарушение, потеряют право на осуществление взыскания, и государство будет строго следить за тем, чтобы с ними никто не сотрудничал.

В свою очередь, народный депутат, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев говорит: на принятие этого законопроекта люди ждали десятилетиями.

Он также подчеркивает, что документ не запрещает взимание долгов, а лишь делает этот процесс цивилизованным.

"Каждый, безусловно, должен платить свои долги. Но любое взыскание должно происходить исключительно в рамках закона и без унижения человеческого достоинства. Мы хотим уберечь наших сограждан от вмешательства в их личную жизнь, ночных звонков, давления и угроз - независимо от того, должны ли они кому-то деньги", - рассказал Гетманцев.

Как известно, законопроект №4241 поддерживается Национальным банком Украины и Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека.

По сути его принятие защитит заемщиков от мошенников, которые действуют под видом коллекторов, говорят в "Слуге народа".

В политсиле также рассказали о дальнейших шагах для воплощения инициативы.

По словам одного из инициаторов законопроекта, члена комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Виктории Кинзбурской, осталось совсем немного: доработать текст, учитывая замечания НАПК, и вынести его в зал.

"Мы должны добиться защиты прав должников и ограничить доступ к рынку недобросовестных коллекторов, которые постоянно давят на должников как физически, так и морально. Иногда, последствия такого давления роковые... Поэтому урегулирование необходимо", - резюмировала Кинзбурская.