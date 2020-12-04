В "Слуге народа" оценили возможность новой коалиции в Раде

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский склоняет "Слугу народа" к переформатированию парламентского большинства. В правящей верхушке опасаются, что олигарх Игорь Коломойский может перевести лояльных к нему мажоритарщиков из "Слуги народа" в "За майбутне".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Назойливый друг: как "Слугу народа" затягивают в новую коалицию".

В случае, если Коломойский переведет "своих" мажоритарщиков в "За майбутне" президентской фракции придется договариваться о новой коалиции на двоих или на троих - с участием фракции "Батькивщина".

"Коломойский периодически раскручивает эти разговоры, исходя из политической обстановки или каких-то грядущих голосований. Условно говоря, если президент пару дней подряд не отвечает на его звонки, он вновь запускает эту шарманку про коалицию", - рассказал один из источников в команде президента.

При этом в большинстве считают, что перейти в "За майбутне" могут всего лишь около 15 депутатов, что позволит сохранить монобольшинство СН - сейчас фракция включает 246 человек. Также в президентской фракции считают более "покладистым" и надежным партнером группу "Довира" на тот случай, если в СН все же останется меньше 226 человек. Кроме этого не все депутаты в монобольшинстве обрадуются перспективе формального союза с группой, влияние на которую приписывают Коломойскому.

Как рассказала изданию замглавы фракции СН Евгения Кравчук, на данный момент никаких заявлений о выходе из фракции нет.

"Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно", - сказала она.

Также нелогичным и нереалистичным считает переход части коллег в "За майбутне" мажоритарщик от округа в Ивано-Франковской области Игорь Фрис, которого относят к так называемой группе Коломойского в СН.

"Все это не более чем пустые выдумки. Не могу сказать про полную монолитность фракции. Но поверьте, что фракция не делится на чьих-то людей или людей, близких к какому-то бизнесмену и финансово-промышленной группе. В основном распределение депутатов внутри фракции происходит по причастности к какой-то отрасли, сфере компетенции", - сказал нардеп.

Напомним, слухи о перестройке большинства появлялись еще в начале сентября. Тогда также сообщалось о возможном включении в коалицию какой-то группы.