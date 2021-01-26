В "Слуге народа" опровергли популярные мифы о законе о референдумах

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В партии "Слуга народа" развенчала самые распространенные мифы вокруг закона о всеукраинском референдуме (№ 3612), который парламент принял во втором чтении.

Об этом сообщают в пресс-службе политсилы.

"Законопроект поддержали наши европейские партнеры, есть положительное заключение Венецианской комиссии. Он даст народу реальную возможность решать государственные вопросы. Однако, вокруг него распространяется информация, которая порой не имеет ничего общего с реальностью, а иногда - возникает через определенную разницу текста законопроекта между первым и вторым чтениями. Поэтому важно развенчивать подобные мифы", - заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Так, в партии отмечают, что популярным является заблуждение, что "пророссийские силы на референдумах смогут продвигать выгодные им решения, касающиеся отношений с РФ или с оккупированными территориями".

"Законопроект предусматривает конкретные меры предосторожности, чтобы этого не произошло. В частности, на всеукраинский референдум не могут выноситься вопросы, которые создают угрозу нацбезопасности, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета или территориальной целостности. Благодаря этим и другим ограничениям референдум не может стать инструментом для манипуляций", - отмечают в пресс-службе.

Вторым распространенным мифом является утверждение, что "референдум будет только "на бумаге", потому что нет механизмов воплощения результатов в жизнь".

"Органы государственной власти обязательно должны реализовать вопросы общегосударственного значения, которые поддержал народ. Так прописано в законопроекте. Если для этого нужно будет принять отдельный закон - в течение 6 месяцев он должен быть подан в Кабмин и проголосован Верховной радой. Этого не случилось? Тогда избиратель имеет право обжаловать бездеятельность парламента и правительства в суде", - отмечают в "Слуге народа".

Еще одним мифом является утверждение о том, что "власти приняли только законопроект о всеукраинских референдумах, а о местных - нет. Этим намеренно сузили народовластие".

"Работа над законопроектом о местных референдумах еще продолжается. Его презентуют вскоре. Местные и всеукраинские референдумы целесообразно урегулировать различными законами в связи с различными предметами, правовыми последствиями и результатами, которые они предусматривают", - объясняют в политсиле.

Следующим ошибочным утверждением является то, что "Конституционный суд будет главным "рефери" по вопросам референдума и сможет умышленно затягивать их рассмотрение".

"Конституционный суд действительно будет предоставлять заключения о конституционности вопросов, которые выносят на референдум. Но есть конкретные дедлайны - свой вердикт КСУ должен вынести не позднее чем на 30-й день с момента получения соответствующего обращения", - сообщает пресс-служба партии.

Еще одним популярным мифом относительно этого законопроекта является мнение о том, что "электронное голосование создает риск фальсификаций".

"Законопроект действительно предусматривает возможность для электронного голосования на референдуме. Однако это заработает, когда будет принят закон о е-голосовании по стране. До этого момента будем голосовать "классическим" методом - с помощью бумажных бюллетеней", - резюмировали в "Слуге народа".

Напомни, ранее РБК-Украина расписал основные моменты этого закона. Референдумы будут проводиться об изменениях к Конституции, территории, по вопросам общегосударственного значения и отмены закона или его положений. Референдум по инициативе народа объявляется президентом по требованию не менее 3 млн украинцев.