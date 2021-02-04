В "Слуге народа" назвали свою концепцию экономической политики

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" строит украинскую экономику на принципах открытости, справедливости и современности.

Об этом рассказал председатель политсилы Александр Корниенко в эфире телеканала "Україна24".

"Открытая экономика - это когда рынки открыты, а регулировка достаточное, чтобы они могли работать. Однако государство может делать определенные интервенции, как мы увидели на примере тарифов. Когда рынок плохо срабатывает, то государство может вмешиваться", - пояснил он.

Вторым принципом экономической политики политсилы Корниенко называет справедливость. По его словам, бизнес любого масштаба должен быть честным.

"Если ты честно работаешь, тогда к тебе нет вопросов. Если нет - вопросы будут. И это будет касаться всех масштабов. Если это крупный бизнес - государство борется с монополизмом и политической коррупцией. Если средний - борьба с выводом бизнеса из тени, с офшоризацией. Если мелкий бизнес с уклонением от уплаты налогов", - пояснил глава "Слуги народа".

Третьим принципом, говорит Корниенко, является современная экономика.

"Мы должны сконцентрироваться на тех отраслях, которые в современном мире дают дополнительную стоимость и позволяют охватывать новые рынки. Например, мне нравится то, что мы делаем в области диджитализации - новые электронные паспорта и тому подобное", - добавил он.

Политик считает, что Украина должна использовать 2021-й год по максимуму, чтобы заложить основы для дальнейшего роста экономики.

Для этого "Слуга народа" планирует принять ряд законов и воплотить реформы, которые будут стимулировать экономический рост.

В частности, провести амнистию капиталов из-за подачи "нулевой декларации". Это означает, что государство даст возможность вывести "в белую" заработанные доходы, с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины, объясняет Корниенко.

Кроме того, в партии планируют активно работать над развитием цифрового государства и внедрением режима paperless. 4 февраля на заседании парламент принял в первом чтении законопроект №4355, который приравнивает цифровые паспорта к бумажным и позволяет украинцам беспрепятственно пользоваться е-паспортами в Украине и для выезда за границу.

Кроме того, в планах партии поддержать инициативу Министерства цифровой трансформации по внедрению электронной регистрации места проживания, говорит Корниенко.

"Возможность изменить место регистрации электронным способом - это гвоздь в гроб советского "крепостного права", прописки. Этот шаг будет стимулировать мобильность трудовых ресурсов и более четкое распределение государственных ресурсов. Потому что государство должно четко знать, сколько и где именно в стране живет людей, которым нужны госуслуги и помощь", - утверждает глава президентской политсилы.

По мнению Корниенко, будут способствовать экономическому росту и начатые в прошлом году реформы. Это урегулирование рынка земли, азартных игр, спирта и янтаря.

Значительные поступления в госбюджет может дать большая приватизация. На заседании в четверг Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект №4543, который отменяет запрет на проведение аукционов по продаже крупных госпредприятий. То есть фактически запускает большую приватизацию в Украине. В прошлом году этот процесс был временно приостановлен из-за карантина.

Благоприятным фактором для воплощения концепции открытой, справедливой и современной экономики является завершение избирательного цикла, говорит Александр Корниенко. Ведь теперь политсилы могут сконцентрироваться исключительно на вопросах стратегического развития страны.

"Именно поэтому я призвал наших коллег из других политических партий оставить политические противостояния и работать на страну вместе. Президентская команда доказала, что может этого добиться и в атмосфере блокировки, сопротивления и политической травли. При чем добиться, не нарушая законов и процедур", - подчеркнул политик.