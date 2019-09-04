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"Слуга народа" проигнорировала предостережения других фракций, - Фриз

Новости » Политика    04.09.2019 - 15:11
"Слуга народа" проигнорировала предостережения других фракций, - Фриз
Фото: Ирина Фриз (eurosolidarity.org)

В "Евросолидарности" рассказали о прецеденте на Антикоррупционном комитете

Представители "Слуги народа" проигнорировали предостережения представителей других фракций парламента относительно коррупционных рисков, которые содержатся в законопроекте 1014 "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора ГБР)", и приняли решение об отсутствии коррупционных рисков в тексте поправок к основному закону страны. Об этом сообщила депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз по результатам заседания комитета по вопросам антикоррупционной политики, передает РБК-Украина.

"Только что на Антикоррупционном комитете состоялся прецедент, когда членов комитета от правящей партии де-факто "нагнули" изменить решение комитета, убрав фразу из заключения "содержит коррупционные риски" относительно законопроекта 1014, которым президент имеет право единолично назначать и увольнять председателей НАБУ, ГБР и образовывать независимые регуляторные органы" (любые, без перечня таких органов, чтобы экономить конституционный текст, как сказал докладчик "слуг"). Проголосовали только "слуги" – 11 человек, представители "Европейской солидарности" и наши коллеги по комитету – представители других фракций были, понятно, против", – написала Фриз.

Она подчеркнула, что данные конституционные изменения создают возможности для осуществления давления со стороны президента на другие ветви власти, и дают ему реальный инструмент влияния на парламент и правительство.

"Аргумент о том, что эти изменения в Конституцию дают основания не только этому президенту вмешиваться в сферу исполнительной и законодательной власти разбился об дисциплинарную повинность фракции власти. Наверное поэтому и спешат так, ведь удержать ее на начальном уровне дальше будет все труднее и труднее", – отметила Фриз.

Кроме этого, депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар сообщила, что во время заседания комитета представитель президента в Конституционном суде обвинил депутатов восьмого созыва в создании НАБУ, как институции, не соответствует Конституции.

"Только что представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский обвинил меня, Ирину Фриз и коллег из предыдущего созыва за голосование "антиконституционного органа Национального антикоррупционного бюро". Занавес. Спасибо председателю комитета за признание создания НАБУ "попередникамы" позитивным шагом", – сообщила Сюмар.

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