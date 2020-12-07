"Слуга народа" предлагает на год продлить закон об особом статусе ОРДЛО

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Депутаты от партии "Слуги народа" предлагают продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года. Проголосовать за соответствующий законопроект могут уже на следующей пленарной неделе, которая будет последней в этом году.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Соответствующий законопроект под номером 4467 подписали 54 нардепа. Среди подписантов - сам Корниенко, а также руководитель фракции Давид Арахамия, председатели парламентских комитетов и члены украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Александр Мережко, Андрей Костин и Галина Третьякова.

Как пояснил Корниенко, это решение нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

"Закон о так называемом "особом статусе", который на самом деле является законом об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, регулярно продлевается еще с 2014 года. Это - следствие системного подхода, который был избран к переговорному процессу еще тогда и в рамках которого мы действуем сейчас", - пояснил глава "Слуги народа".

Корниенко подчеркнул, что за этот год ситуация на Донбассе уже принципиально изменилась. Президенту Зеленскому и его команде удалось перезапустить процесс переговоров и договориться о режиме прекращения огня на Донбассе, который начал действовать с 27 июля.

"Действительно, режим тишины не является абсолютным: фиксируются нарушения и боевые потери. Но за время действия этих договоренностей удалось сохранить сотни жизней наших бойцов. Это уникальный период за все семь лет войны на Донбассе. Еще никогда не было такого уменьшения интенсивности огня и такой тишины на такой протяженности фронта, которая есть сейчас", - рассказал Корниенко.

Корниенко также напомнил о и положительных шагах для гражданских граждан. В частности, восстановлен мост возле Станицы Луганской, который позволил местным пересекать линию разграничения в человеческих условиях. Также проведена реконструкция существующих КПВВ и созданы новые КПВВ в Луганской области.

Украина сохраняет и обеспечивает весь социальный пакет для своих граждан с оккупированных территорий, а абитуриенты с временно оккупированных территорий получили возможность по упрощенной системе поступать в украинские университеты.

"К таким изменениям ситуации на Донбассе привела именно новая политика президента Владимира Зеленского и новый подход к переговорам, который применяется после смены власти в 2019 году", - резюмировал Корниенко.