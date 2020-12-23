"Слуга народа" назвала ключевые законы 2020 года

Фото: Александр Корниенко (пресс-служба)

"Слуга народа" назвала важнейшие законы 2020 года. Среди них - открытие рынка земли и повышение минимальной зарплаты.

Об этом заявили председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель одноименной фракции в парламенте Давид Арахамия во время итоговой пресс-конференции на тему: "2020: монобольшинство в год коронакризиса".

"Мы сделали все для запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения. Отныне каждый имеет право владеть землей. Но одновременно мы ввели определенные меры предосторожности против злоупотреблений. Так, ограничили концентрацию собственности в одних руках - до 500 га, запретили продажу земли иностранцам и иностранным компаниям, пока решениt о продаже не принято на референдуме", - пояснил Корниенко.

Следующая победа - успешное завершение реформы децентрализации.

"В этом году выборы прошли в 1400 общинах. Почти втрое уменьшилось количество местных депутатов, увеличился доступ населения к услугам. И это главная идея реформы децентрализации. К тому же благодаря укрупнению районов мы сможем сэкономить на райсоветах, райадминистрациях до 10 млрд грн за год. Эти деньги из бюджета будут спускаться на общины. Они будут иметь больше ресурсов и полномочий", - отметил председатель партии "Слуга народа".

Кроме того, по словам Арахамия, парламент принял несколько системных законов, которые не двинулись с места десятилетиями. Среди них - закон о деривативах, который расширяет рынок финансовых инструментов.

Важным стал и закон о внутреннем водном транспорте. Как известно, речной транспорт является самым дешевым и экологичным.

"Благодаря программе "Большая стройка" мы обновили или заново построили тысячи километров дорог. Если мы сможем перенаправить объем грузовых перевозок из наших новых дорог на речные пути, мы сможем уберечь дорожное покрытие и разгрузить города от габаритных фур. К тому же есть ожидания, что развитие рек принесет в ВВП страны несколько миллиардов долларов уже в следующем году", - сообщил председатель партии.

Среди системных решений также легализация азартных игр, который только формально был под запретом 11 лет, но на самом деле работал под контролем криминальных и полукриминальных структур.

"Уже сейчас заканчивает работу комиссия для того, чтобы первые лицензии продавать в этом году. Поэтому надеемся, что до конца года будут первые деньги в бюджет за лицензии, которые люди хотят купить", - сказал Давид Арахамия.

Кроме того, в этом году парламенту удалось увеличить минимальную зарплату и заложить еще два повышения на следующий год, а также повысить лимиты для ФОПов и привязали их к минимальной зарплате. Теперь такая индексация лимитов будет происходить автоматически.

Важным для бизнеса во времена кризиса было и решение об отсрочке РРО для Фопов 2-4 групп до 1 января 2022 года. Кроме того, отметил Александр Корниенко, отменяются штрафы за нарушения при использовании РРО для ФОПов, а также отменяется механизм компенсации части штрафных санкций покупателю (кэшбек).

Также для малого бизнеса введен доступные кредиты по программе "5-7-9%". С начала работы этой программы, предпринимателям выдали около 6000 займов на общую сумму почти 13,5 млрд грн. Больше всего кредитовался малый бизнес в области сельского хозяйства.

Подчеркнул Арахамия и на том, что была урегулирована удаленная работа, ведь в условиях коронавируса эта форма занятости стала как никогда актуальной, а также поддержку креативных индустрий и аграриев.

"В вопросе аграрных дотаций мы также установили предохранитель для больших компаний. Максимальный размер дотации до 50 млн грн на одного агропроизводителя. Поэтому, злоупотреблять помощи станет физически невозможным", - пояснил Александр Корниенко.

Кроме того, депутаты приняли антиофшорный закон, вернули "пакеты малыша" в натуральной форме, создали систему контроля качества донорской крови, урегулировали интернет-торговлю лекарствами, запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним, приняли закон об инвестиционных нянь. И напоследок - вовремя приняли госбюджет-2021.

Напомним, в Киеве состоялась итоговая пресс-конференция на тему: "2020: монобольшинство в год коронакризиса". По словам Александра Корниенко, год был насыщенным, но партия активно работала как в парламенте, так и на местах.