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"Слуга народа" будет участвовать в восстановлении пострадавших регионов

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Четверг 01 сентября 2022 15:52
"Слуга народа" будет участвовать в восстановлении пострадавших регионов Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Областные организации партии "Слуга народа" в пострадавших от боевых действий в регионах возьмут на себя лидерство в процессе быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение партии во время заседания Национального совета общин.

"Работа будет направлена на обеспечение открытого, прозрачного, быстрого и эффективного процесса восстановления на всех этапах. Это анализ потребностей и объемов восстановления, взаимодействие с донорами из стран-союзников, планирование восстановления с учетом требований безопасности и принципа "строить лучше, чем было". Также это контроль над использованием средств и обеспечение баланса между темпами и качеством строительства", - пояснила председатель партии Елена Шуляк.

По ее словам, областные партийные организации будут активно привлекать к этому процессу местные военные администрации, местные власти зарубежных партнеров и доноров, общественные организации.

"Организации гражданского общества обеспечат профессиональную общественную экспертизу строительства и контроль над использованием средств госбюджета и доноров", - заверила она.

Также областные организации партии вместе с местными военными администрациями и народными депутатами будут способствовать контактам местной власти в пострадавших регионах с местной властью в странах-союзниках, которые выразили намерения участвовать в восстановлении.

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