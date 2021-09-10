Словения готовит усиленные COVID-правила для госслужащих

В Словении ужесточат карантинные правила для государственных служащих. Госслужащим, работающим непосредственно с другими людьми, в какой-то момент придется сделать прививку или предоставить документ о выздоровлении от вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Euractiv.

Министр экономики страны Здравко Почивальшек отметил, что негативных тестов больше будет недостаточно.

"У нас есть возможность обуздать пандемию с помощью медицинских мер", - сказал он.

Государственная администрация первой продемонстрирует, что это можно сделать, поскольку действующее законодательство "позволяет нам требовать этого" от тех, кто контактирует с людьми, отметил он.

В Словении действуют ограничения, что персонал, работающий в таких отраслях, как здравоохранение, розничная торговля и гостиничный бизнес, должен быть либо вакцинированный, либо иметь доказательство выздоровления, либо проходить тестирование раз в неделю.