У Словаччині проти відправлення військ НАТО. Запропонували повернути боєздатних чоловіків до України
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк виступив проти відправлення військ НАТО до України. Як варіант він запропонував "повернути боєздатних українців на батьківщину".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook партії SMER - SSD.
За його словами, введення військ з країн-членів НАТО в Україну це "груба червона лінія", перетин якої значно підвищить ризик глобального конфлікту.
Міністр також додав, що якщоб західні країни, в тому числі, словацька опозиція "серйозно ставилися до підтримки України та перемоги над Росією, вони б закликали повернути боєздатних українців на батьківщину".
"Настав час шукати мирні шляхи вирішення. Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України", - констатував Каліняк.
Відправка військ НАТО в Україну
Нещодавно на тлі активних дискусій щодо відправки іноземних військ в Україну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Києву насамперед потрібна достатня кількість боєприпасів.
А президент Чехії Петр Павел зазначав, що війська НАТО можуть здійснювати допоміжну діяльність безпосередньо на території України, оскільки це не порушує жодних міжнародних правил.
Нагадаємо, 26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні. Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.
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