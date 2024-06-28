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У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом: шестеро загиблих

П'ятниця 28 червня 2024 00:29
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У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом: шестеро загиблих Фото: зіткнення потяга і автобуса у Словаччині (facebook.com/policiaslovakia)
Автор: Вадим Ребрина

Біля словацького міста Нове Замки потяг EuroCity "Прага-Будапешт", в якому знаходилося близько 100 пасажирів, на переїзді врізався в автобус з 8 пасажирами і водієм. За останніми даними, загинули шестеро людей, ще п’ятеро постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аktuality.

Щодо причин аварії офіційної інформації поки немає. Словацькі ЗМІ з посиланнями на джерела повідомляють про неправильно встановлені шлагбауми та світловий сигнал на переїзді. За неперевіреною інформацією, звуковий та світловий сигнали не працювали протягом трьох днів через сильний дощ.

У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом: шестеро загиблих

Водночас джерела словацьких журналістів у Генеральній дирекції чеських залізниць стверджують, що запобіжник на залізничному переїзді працював, а водій автобуса його, імовірно, не помітив.

Машиніст потяга отримав опіки через те, що локомотив загорівся після зіткнення.

За даними компанії-перевізника, якій належав автобус, за кермом був досвідчений водій, його госпіталізували у важкому стані.

На місці аварії працюють експерти-дорожники, слідчі, кінологи.

Нагадаємо, 26 червня пасажирський потяг злетів з колій у воду на одному з перегонів у республіці Комі, що в Росії.

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