Словаччина підтримає початок переговорів щодо вступу України до ЄС, - посол

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова відвідала Словаччину. Місцеві чиновники запевнили її, що підтримають початок вступних переговорів ЄС з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Матернової.

За словами дипломата, під час візиту вона провела зустрічі з президентом Зузаною Чапутовою, віце-прем'єром Петром Кмецем, міністром оборони Робертом Калиняком та держсекретарем МЗС Мареком Ештоком. Також Матернова поспілкувалася зі словацькими парламентарями.

"Всі вони запевнили мене, що Словаччина продовжуватиме підтримувати Україну як політично, так і фінансово. Словаччина підтримуватиме ініціативи Європейського союзу, у тому числі відкриття переговорів про вступ України до ЄС", - уточнила посол.

За підсумками візиту Матернова зазначила, що залишає країну з добрим почуттям.

Вибори у Словаччині

Нагадаємо, у Словаччині цієї осені відбулися вибори, перемогу на яких здобула проросійська партія. Новим прем'єр-міністром став її голова - Роберт Фіцо.

Після цього представники нового уряду Словаччини неодноразово заявляли, що припиняють постачання зброї Україні, але продовжать іншу допомогу.

При цьому наша країна розраховує розпочати переговори щодо вступу до Євросоюзу вже у грудні. Для цього потрібний консенсус серед усіх країн блоку.

Відкрито проти початку переговорів виступила поки що лише Угорщина. Там зазначали, що Україна не може стати членом ЄС до завершення війни з Росією.