Слідом за ЄС та США: ще одна країна планує ввести мита на китайські автомобілі

Південна Корея може ввести мита на китайські машини слідом за Європою та США. Таким чином влада сподівається захистити вітчизняну промисловість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Korea .

В Мінпромі Південної Кореї натякнули на ввізні тарифи, подібні до тих, що вже ввели в Євросоюзі та США, щоб убезпечити ринки від напливу дешевої іноземної продукції. Проте до цього корейські виробники, наприклад Hyundai та Kia, мають подати заяву з проханням провести розслідування щодо китайських брендів.

У ході "прозорого розслідування відповідно до Закону про митницю" влада повинна буде встановити, чи надавав уряд Китаю субсидії виробникам товарів, що експортуються. Якщо буде встановлено їхнє втручання, корейці можуть накласти компенсаційне мито на китайські машини.

У ЄС уже запровадили жорсткі мита, які додаються до ціни кожної машини — до 35,5 відсотка. Розмір залежить від ступеня участі уряду КНР у діяльності того чи іншого автовиробника. Найменшу ставку отримала Tesla, найбільшу – SAIC.

У США оголосили про підвищення мит до 100 відсотків, і їх приклад наслідувала Канада. Майбутній американський президент пропонував піти ще далі та підняти тарифи на продукцію іноземного автопрому до 200 відсотків. Втім, він вітає плани компаній збудувати заводи на території США.