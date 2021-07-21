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Следственными действиями силовики создали коллапс в морской отрасли, - эксперт

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Киев, Среда 21 июля 2021 21:53
Следственными действиями силовики создали коллапс в морской отрасли, - эксперт Фото: следственными действиями силовики создали коллапс в морской отрасли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Морская отрасль Украины фактически приостановила свою деятельность в связи с проведением следственных действий по решению Шевченковского районного суда Киева. Причем парализована работа разных отраслей морехозяйства.

Об этом сообщил эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник в блоге на Liga.net.

По его словам, после обысков в Морской администрации и Министерстве инфраструктуры перестали работать основные реестры. В частности, с 16 июля заблокирован Государственный реестр документов моряков Украины.

Кроме того, как отмечают в Министерстве инфраструктуры и Ассоциации крюинговых компаний Украины, в результате действий сотрудников Управления СБУ в АР Крым, прекращена работа электронных сервисов по подготовке и дипломированию моряков Украины, что в свою очередь привело к невозможности своевременного получения украинскими моряками квалификационных документов, а также их подтверждения перед международными кампаниями.

"Как результат - украинские моряки не имеют возможности трудоустроиться. Сейчас повсеместно срываются контракты на рейсы, поскольку судоходные компании элементарно не могут получить подтверждение квалификации моряков", - отметил Николай Мельник.

Решение Шевченковского районного суда также парализовало и работу реестра выдачи документов капитанов и владельцев маломерных судов.

Следственными действиями силовики создали коллапс в морской отрасли, - эксперт

Напомним, в разных стран трудится около 200 000 украинских моряков. Также только за последние 2,5 месяца в порты зашло на погрузочно-разгрузочные работы свыше 4 тысяч судов. Сейчас суда стоят на рейдах портов.

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