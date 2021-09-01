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SkyUp запускает новый рейс из Украины в Польшу

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Среда 01 сентября 2021 18:57
SkyUp запускает новый рейс из Украины в Польшу Фото: SkyUp запускает новый рейс из Украины в Польшу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запускает новый авиарейс из Киева в польский город Лодзь. Первый перелет запланирован на 20 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"С 20 сентября 2021 года авиакомпания SkyUp начнет выполнение рейсов по маршруту Киев - Лодзь - Киев. Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и средам. Вылеты как из Киева, так и обратные из Лодзи запланированы на вечернее время", - говорится в сообщении.

Билеты уже можно заказать на официальном сайте авиакомпании.

Отметим, что на сегодняшний день Польша не открыла свои границы для украинцев, однако некоторые категории граждан имеют право посещать страну. В частности, лица, у которых есть карта Поляка или разрешение на работу в стране.

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