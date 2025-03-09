Скорочення допомоги США порушило здатність ООН стежити за ядерною програмою Ірану, - NYT
Призупинка президентом США Дональдом Трампом програми зовнішньої допомоги призвела до порушення можливостей ядерної служби ООН здійснювати контроль за ядерною діяльністю Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
Як розповіли американській щоденній газеті чинні та колишні ядерні експерти уряду США, це сталося через призупинку двох програм, які надають допомогу міжнародним ядерним інспекторам.
Йдеться про указ Трампа, виданий у перший день свого президентства, який заморозив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів.
Неназвані джерела NYT кажуть, що дві програми були спрямовані на підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) шляхом найму та навчання атомних інспекторів, а також постачання Агентству обладнання та складних лабораторних пристроїв, необхідних для дослідження зразків.
За даними американської газети, одна з програм вже була відновлена, хоча інша залишається замороженою.
Хоча в МАГАТЕ не стали коментувати таку інформацію щодо скорочення допомоги, Державний департамент США, який повинен фінансувати програми, розповів NYT, що "певна допомога США програмам, які підтримують зусилля та можливості Міжнародного агентства з атомної енергії з інспектування ядерних об'єктів у всьому світі, включно з Іраном, продовжується".
При цьому в Держдепі США не уточнили, чи була якась із програм заморожена, або - просто скорочена.
Нагадаємо, ще 5 лютого президент США Дональд Трамп розповів, що хоче підписати нову ядерну угоду з Іраном. Варто зауважити, що такий договір країни вже підписували в 2015 році, але американський лідер під час свого першого президентського терміну вивів Штати з нього в 2018 році.
Днями Трамп надіслав листа Тегерану, і запропонував переговори щодо ядерної програми Ірану. Він також допустив можливість військових дій у разі якщо Тегеран не піде на угоду.
Після цього духовний лідер Ірану Алі Хаменеї висловив небажання вести переговори з "зарозумілими державами", він також звинуватив Штати у політиці "диктату" та "нав'язування".
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