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За сколько времени выдает займ компания Милоан после карантина?

Пресс-релизы, Вторник 21 июля 2020 09:41
За сколько времени выдает займ компания Милоан после карантина?

Период карантина оказался нелегким не только для заемщиков, но и для кредитных компаний. Объем выданных займов уменьшился в 2,5-3 раза. Это связано с падением спроса на краткосрочные кредиты. Многие украинцы, боясь погрязнуть в долговой яме, перешли в режим жесткой экономии и начали жить по средствам

Компании Милоан удалось адаптироваться к условиям карантина. Пользователи сервиса по-прежнему могут в любое время через интернет оформить быстрый кредит на карту на выгодных условиях. Чтобы поддержать своих клиентов в кризисный период компания не начисляла пеню и штрафы за просрочку платежей по кредиту в апреле. Для новых и постоянных пользователей сервиса регулярно проводятся акции, победители которых получают скидки и ценные призы.

Кредит на карту за 10 минут от Милоан

Во время карантина и после его завершения в Милоан можно получить займ всего за 10 минут. При последующих обращениях процедура оформления кредита занимает всего 2-3 минуты.

Чтобы получить первый кредит в Miloan, нужно выполнить следующие шаги:

  • перейти на сайт компании;
  • на главной странице на кредитном калькуляторе выбрать сумму и срок займа;
  • нажать кнопку Получить деньги;
  • пройти регистрацию (нужно указать ФИО, ИНН и контактные данные);
  • заполнить анкету (нужно указать место работы, дату рождения и ежемесячный доход);
  • добавить платежную карту и подтвердить ее;
  • получить деньги.

После проверки данных и верификации карты будет принято решение по заявке. В случае положительного ответа, нужная сумма сразу поступит на счет.

Получить микрозайм в Милоан могут украинцы старше 18 лет. Образование, профессия, семейное положение значения не имеют.

Сколько денег можно получить после карантина в Милоан?

Основные условия кредитования в Милоан не изменились. Максимальная сумма для новых заемщиков по-прежнему составляет 12 000 гривен. Для зарегистрированных клиентов лимит постепенно увеличивается до 15000 гривен. Период пользования средствами составляет от 1 до 30 дней.

В Милоан можно оформить кредит без справок и лишних звонков. Из документов понадобится только паспорт и ИНН. Никаких других бумаг предоставлять не нужно.Процентная ставка при первом обращении составляет 0,01%, при последующих — 1,7%. Срок кредита и сумму для погашения с процентами можно узнать, воспользовавшись кредитным калькулятором. Займы выдаются на честных и прозрачных условиях.

Как погасить кредит Милоан не выходя из дома?

Погашение кредита через личный кабинет — это простая и удобная услуга. Особенно полезной она была в период карантина, когда украинцев для собственной безопасности призывали оставаться дома.

Для погашения кредита через личный кабинет понадобится только банковская карта.

Чтобы осуществить выплату нужно совершить несколько простых действий:

  • авторизоваться на сайте;
  • выбрать полное или частичное погашение;
  • выбрать карту для погашения;
  • нажмите кнопку Оплатить.

Деньги будут списаны со счета сразу.

Погасить займ не выходя из дома в Милоан можно также карточкой без входа в личный кабинет и через Privat24. В первом случае оплата осуществляется через сервис Liqpay по номеру договора. Для погашения можно использовать карту любого банка.

Чтобы оплатить кредит через Privat24, нужно авторизоваться, перейти в раздел Мои платежи и вписать название компании Милоан в поисковую строку. Дальше система попросит вас ввести номер договора и указать тип погашения. Комиссия за оплату через Privat24 составляет 1 гривну.

Как видим, условия кредитования Милоан в период карантина практически не изменились. Быстрый займ на банковскую карту по-прежнему можно получить настолько быстро, насколько вам это нужно.

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