Skoda запустила серійне виробництво нового електричного кросовера Elroq: подробиці

У Чехії стартувало серійне виробництво нового електромобіля Skoda Elroq. Модель, яку днями почали збирати на заводі у Млада-Болеславі, презентували восени минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Elroq став знаковим для чеської марки: це не тільки найдоступніший електричний кросовер, а й перша машина у новому фірмовому стилі Modern Solid. Прийом замовлень вже відкрито, ціни на Elroq починаються від 33,9 тисяч євро.

На головному заводі Skoda у Млада-Болеславі, де запустили виробництво Elroq, збирають електричні Enyaq та сімейство Octavia. Skoda розраховує щодня випускати по 600 екземплярів Elroq.

В основі Elroq лежить модульна платформа MEB, розроблена концерном Volkswagen. Довжина електромобіля складає 4,48 метра, колісна база дорівнює 2765 мм. Кліренс у нового електронного кросовера – 186 мм, а коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,26-0,28 залежно від модифікації.

У Європі новинку пропонують у чотирьох версіях. Найдешевший Elroq 50 комплектується електромотором потужністю 170 кінських сил, привід у нього задній, ємність батареї становить 55 кВт*год, і вона забезпечує до 375 кілометрів ходу за циклом WLTP. Elroq 60 теж задньопривідний, але у нього електромотор розвиває вже 204 сили, батарея 63-кіловатна, і її вистачає більш ніж на 400 кілометрів.

Третя задньопривідна версія у гамі найпотужніша: Elroq 85 отримав електромотор на 286 сил. Нарешті, у повнопривідного Elroq 85x два електродвигуни сумарною потужністю 299 сил. У такому випадку батареї на 82 кВт*год вистачає на 560 кілометрів.