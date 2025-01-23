ua en ru
Чт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Skoda запустила серійне виробництво нового електричного кросовера Elroq: подробиці

Четвер 23 січня 2025 14:54
UA EN RU
Skoda запустила серійне виробництво нового електричного кросовера Elroq: подробиці Фото: Skoda запустила серійне виробництво нового електричного кросовера Elroq (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

У Чехії стартувало серійне виробництво нового електромобіля Skoda Elroq. Модель, яку днями почали збирати на заводі у Млада-Болеславі, презентували восени минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Elroq став знаковим для чеської марки: це не тільки найдоступніший електричний кросовер, а й перша машина у новому фірмовому стилі Modern Solid. Прийом замовлень вже відкрито, ціни на Elroq починаються від 33,9 тисяч євро.

На головному заводі Skoda у Млада-Болеславі, де запустили виробництво Elroq, збирають електричні Enyaq та сімейство Octavia. Skoda розраховує щодня випускати по 600 екземплярів Elroq.

В основі Elroq лежить модульна платформа MEB, розроблена концерном Volkswagen. Довжина електромобіля складає 4,48 метра, колісна база дорівнює 2765 мм. Кліренс у нового електронного кросовера – 186 мм, а коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,26-0,28 залежно від модифікації.

Skoda запустила серійне виробництво нового електричного кросовера Elroq: подробиці

У Європі новинку пропонують у чотирьох версіях. Найдешевший Elroq 50 комплектується електромотором потужністю 170 кінських сил, привід у нього задній, ємність батареї становить 55 кВт*год, і вона забезпечує до 375 кілометрів ходу за циклом WLTP. Elroq 60 теж задньопривідний, але у нього електромотор розвиває вже 204 сили, батарея 63-кіловатна, і її вистачає більш ніж на 400 кілометрів.

Третя задньопривідна версія у гамі найпотужніша: Elroq 85 отримав електромотор на 286 сил. Нарешті, у повнопривідного Elroq 85x два електродвигуни сумарною потужністю 299 сил. У такому випадку батареї на 82 кВт*год вистачає на 560 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Skoda Електромобілі Автомобільний ринок
NEWS
Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених, розпочато розслідування
Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених, розпочато розслідування
DAILY
"Зараз переломний хід війни". Розвідники бригади "Рубіж" про задачі на "нулі", ТЦК і мобілізацію
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Зараз переломний хід війни". Розвідники бригади "Рубіж" про задачі на "нулі", ТЦК і мобілізацію