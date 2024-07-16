Скільки українських військових Чехія підготує цього року: відповідь прем'єра

Цього року Чехія планує підготувати ще 1700 українських захисників у рамках допомоги Україні у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали під час брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Говоримо тут про довгострокову підготовку українських військових. Цього року це буде 1700 осіб. Загальна кількість людей, які пройшли у нас підготовку, - це 6 тисяч", - розповів глава чеського уряду.

За його словами, така допомога є свідченням успішної співпраці між Україною та Чехією.

Також Фіала уточнив, що Україна та Чехія підпишуть двосторонню безпекову угоду. Це відбудеться у Лондоні у четвер, 18 липня, під час саміту Європейської політичної спільноти.