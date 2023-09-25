ua en ru
Пн, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки українських біженців зіткнулися із агресивним ставленням у Чехії: опитування

Чехія, Прага, Понеділок 25 вересня 2023 13:23
UA EN RU
Скільки українських біженців зіткнулися із агресивним ставленням у Чехії: опитування Фото: Біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Понад половина українських біженців у Чехії стикалися з агресивним ставленням на національному ґрунті. Такі результати опитування агентства PAQ Research.

Словесних нападок найбільше зазнавали молоді біженці, а фізичні напади нерідко траплялися з дітьми, повідомляє РБК-Україна з посиланням на vinegret.cz.

Чеське агентство PAQ Research опитало українських біженців про їхній досвід агресії на національному ґрунті. Дослідження охопило 3789 осіб – 1425 сімей біженців, у яких мешкає 1203 дитини до 17 років. Біженців опитували у червні 2023 року.

Виявилося, що більше половини опитаних (57%) стикалися зі словесними нападками та образами на національному ґрунті. Фізичного нападу через українське походження зазнали 5% респондентів.

Із вербальною агресією найчастіше стикалися біженці віком до 40 років. Водночас, люди похилого віку рідше мали досвід словесних нападок через те, що вони з України – лише 30% опитаних.

Зазначається, що із агресивним ставленням через своє походження найчастіше стикалися українці, які працювали у сфері обслуговування.

У той же час авторів насторожили результати, що батьки-одинаки з двома і більше дітьми стикалися з агресією частіше (14%), ніж повні сім'ї (6%).

"Тут мова часто йде про фізичні напади між дітьми. Однак у повних сім'ях з обома батьками та кількома дітьми про подібний досвід повідомили лише 6% опитаних", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, ми розповідали, чому українські біженці у Чехії опинилися у непростій ситуації.

Також ми писали, що ставлення поляків до українських біженців погіршується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія діти
NEWS
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
Будівлю знищено. Як виглядає морвокзал в Одесі після обстрілу (фото, відео)
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою