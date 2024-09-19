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Скільки ще арсеналів РФ по типу Торопця може "дістати" Україна: підрахунки Defence Express

Четвер 19 вересня 2024 17:47
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Скільки ще арсеналів РФ по типу Торопця може "дістати" Україна: підрахунки Defence Express Фото: наслідки удару по складах РФ у Торопці (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України змогли знищити один з головних арсеналів ГРАУ МО РФ "107-й". На ньому зберігались десятки тонн російських боєприпасів та балістичі ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Скільки таких арсеналів у Росії

За доступними даними, Росія має не більше двох десятків подібних арсеналів. Однак більша їх частина розміщена у так званому тилу ймовірного удару ще радянської армії часів Холодної війни проти НАТО. Тобто арсенали розташовані у географічно європейській частині РФ.

Цікаво і те, що наразі не відомо, чим саме Україна могла атакувати. Однак у ЗМІ шириться інформація щодо можливого застосування "Паляниці".

У Defence Express обмежились умовною далністю у 750 кілометрів та підрахували, які ще арсенали могла б уразити Україна.

Скільки ще арсеналів РФ по типу Торопця може &quot;дістати&quot; Україна: підрахунки Defence Express

Список арсеналів у досяжності України

23-й арсенал ГРАУ

Лише за 16 кіломтерів на південь від вже знищеного 107-го арсеналу під містом Торопець, знаходиться 23-й арсенал ГРАУ. Однак за розмірами він вдвічі менший за вже знищений. Також не відомо, які саме боєприпаси на ньому зберігаються. Однак те, що було атаковано саме 107-й арсенал, а не він вказує на його менше значення. Він також менший за териотрією - близько 2,6 кв. км проти близько 5 кв. км.

Скільки ще арсеналів РФ по типу Торопця може &quot;дістати&quot; Україна: підрахунки Defence Express

13-й арсенал ГРАУ

Трохи далі, на північ у Новгородській області біля селища Котово, розташовано 13-й арсенал ГРАУ. До нього від українського кордону відстань близько 680 км, тобто приблизно на 200 км далі за Торопець. Площа складу близько 3 кв. км.

Скільки ще арсеналів РФ по типу Торопця може &quot;дістати&quot; Україна: підрахунки Defence Express

51-й арсенал ГРАУ

Ближчою ціллю може бути 51-й арсенал ГРАУ на схід від Москви під містом Кіржач, Володимирської області. Однак ця ціль складніша через велику кількість ППО. Цей арсенал теж має доволі великі розміри - близько 3,5 кв км. До кордону з Україною - близько 530 км.

Скільки ще арсеналів РФ по типу Торопця може &quot;дістати&quot; Україна: підрахунки Defence Express

73-й арсенал ГРАУ

Також у Володимирській області, поряд із селищами Іваново, Крутово та Есено, розташований 73-й. Цей арсенал можна вважати найбільшим, адже він займає площу близько 7 кв. км. У період з 2018 по 2021 роки там було проведено глобальний ремонт та модернізацію, як і 107-й арсенал. Це може свідчити про те, щоу ньому зберігаються не лише багато боєприпасів, а й доволі високовартісні вироби. Він знаходиться за 650 кілометів від кордону.

Скільки ще арсеналів РФ по типу Торопця може &quot;дістати&quot; Україна: підрахунки Defence Express

67-й арсенал ГРАУ

Одним із найближчих арсеналів ГРАУ до України є 67-й арсенал під містом Карачев у Брянській області, на відстані 114 км. Він розташований поруч із містом з населенням 20 тисяч осіб. На супутникових знімках 2021 року видно, що частина боєприпасів на складі площею близько 3,5 кв. км зберігається просто неба.

Скільки ще арсеналів РФ по типу Торопця може &quot;дістати&quot; Україна: підрахунки Defence Express

68-й арсенал ГРАУ

Найбільш віддаленим, у близько 700 км від лінії фронту знаходиться 68-й арсенал ГРАУ під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад з площею 2,2 кв. км.

Скільки ще арсеналів РФ по типу Торопця може &quot;дістати&quot; Україна: підрахунки Defence Express

Що передувало

Нагадаємо, 18 вересня, у Тверській області пролунали вибухи. Місцеві жителі скаржилися на атаку.

Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що українські дрони завдали удару по складу боєприпасів у місті Торопець. В результаті цього було знищено ракети "Іскандер" та "Точка-У".

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