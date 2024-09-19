Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта також без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 19 вересня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,80 грн, курс євро – 46,60 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,30 гривні, євро по 45,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,48-41,50 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає восьмий день поспіль наблизився до історичного максимуму, якого було досягнуто у липні.

Офіційний курс на 19 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4508 грн за 1 долар (+0,0408 грн).

Курс євро становитиме 46,1099 гривень за 1 євро (-0,0146 грн).

Облікова ставка НБУ

Національний банк України сьогодні оголосить рішення щодо облікової ставки. Наразі цей показник знаходиться на рівні 13%. Від облікової ставки залежать ставки банків за кредитами та депозитами. Крім того, НБУ може внести зміни до операційної монетарної політики, що може змінити ставки банків за гривневими інструментами і таким чином вплинути на валютний ринок.