Скільки коштують долар та євро: актуальні курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися слідом за падінням на міжбанківському валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 25 липня середній курс продажу долара в Україні впав на 15 копійок до 41,60 гривень, курс євро впав на 20 копійок до 45,30 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 грн, євро по 44,60 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,16-41,21 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль після досягнення максимуму.

Офіційний курс на 25 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2174 грн за 1 долар (-0,0142 грн). Курс євро становитиме 44,7044 гривень за 1 євро (-0,0649 грн).

Попит на валюту

Дані НБУ свідчать, що попит на валюту залишається високим, незважаючи на зростання курсу долара. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в червні 2024 року, становив 1,331 млрд доларів. Обсяг у червні став максимальним з початку року, хоча й значно меншим, ніж у січні (1,864 млрд доларів).

Загалом на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів, що значно більше за обсяг готівкових гривень в обороті (800 млрд гривень).