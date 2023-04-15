Скільки часу піде на повне відновлення Харкова: прогноз Терехова

Пошкоджені російськими окупантами будівлі у Харкові можна буде відновити приблизно за 2-3 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз у місті дуже руйнувань. За останніми підрахунками, 150 тисяч мешканців міста залишились без даху над головою.

"Щодо термінів (відновлення міста - ред.), все це залежить не тільки від нас, а й від тих коштів, які ми використовуватимемо для цього, від можливостей бюджету. Ми розраховуємо десь на 2-3 роки повного відновлення міста після таких жахливих руйнувань", - наголосив Терехов.

Він також додав, що минулого року у Харкові відновили 200 багатоповерхівок. При цьому наразі проводять ремонт 50 будівель.