Скапінцев доклався до перемоги над "Сакраменто" в Літній лізі НБА

Український центровий "Нью-Йорк Нікс" Дмитро Скапінцев провів проти "Сакраменто Кінгз" третій матч у міжсезонному турнірі в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Літня ліга НБА

"Нью-Йорк" – "Сакраменто" – 106:105 (23:30, 30:23, 25:22, 28:30)

26-річний українець вкотре розпочав матч на лаві запасних. До стартової п'ятірки "Нікс" натомість потрапили Колек, Вашингтон, Гукпорті, Дадьє та Бау.

Скапінцев провів на паркеті майже 17 хвилин. За відведений час він набрав 11 очок, зробив 5 підбирань і віддав 1 асист. Також центровий оформив 1 перехоплення і одного разу втратив м'яч.

Скапінцев виконав 5 кидків із гри, чотири з яких виявилися влучними. Українець також реалізував три з чотирьох штрафних. За статистичним показником "плюс-мінус" результат центрового виявився позитивним (+8).

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, виховувався в структурі "Мавп". Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2020.

На професіональному рівні дебютував у складі рідного клубу в 2015 році. Пізніше захищав кольори "Київ-Баскета" і литовського "Панявежиса". Звідти переїхав за океан і відіграв уже два сезони за "Вестчестер Нікс" – фарм-клубу "Нью-Йорка" в Джі-Лізі.

У грудні підписав короткочасний контракт із клубом НБА під час кадрової кризи команди. Провів по хвилині проти "Мілуокі" та "Індіани" й повернувся у "Вестчестер".