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Скандальний екс-лідер "Ювентуса" остаточно покараний за допінг

Турин, Четвер 29 лютого 2024 15:29
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Скандальний екс-лідер "Ювентуса" остаточно покараний за допінг Фото: Поль Погба навряд продовжить виступи за "Ювентус" (juventus.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник туринського "Ювентуса" Поль Погба отримав тривалу дискваліфікацію за вживання заборонених препаратів.

Про це заявив журналіст Джанлука Ді Марціо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий сайт інсайдера.

30-річний хавбек отримав бан на 4 роки через викорирстання допінгу. Скандальний француз провалив тест у серпні торік.

Тоді в пробі Погба виявили метаболіти тестостерону неендогенного, тобто зовнішнього походження. Француз наполіг на відкритті проби B допінг-тесту. Утім, і з нею підтвердився позитивний аналіз, тож хавбек отримав остаточну дискваліфікацію.

Найімовірніше, Погба залишиться без контрату з "Ювентусом". Договір чемпіона світу-2018 з туринцями чинний до літа 2026-го. Проте, "б'янконері" мали намір розірвати угоду з французом, якщо вживання допінгу підтвердиться.

Хто такий Поль Погба

Уродженець передміста Парижа, виховувався у "Торсі" та "Гаврі". У 16 років потрапив до академії англійського "Манчестер Юнайтед".

Дебютував за "червоних дияволів" у сезоні 2011/12. Далі відмовився підписати з МЮ новий контракт і безкоштовно перебрався в "Ювентус". Став лідером туринців і через 4 роки повернувся на "Олд Траффорд" за 105 млн євро. Однак, сповна проявити себе в лавах манкуніанців не зумів.

Перед сезоном 2022/23 знову повернувся до "Юве" вільним агентом. Фактично весь рік пропустив через травми. У колекції трофеїв – 4 Скудетто, Ліга Європи 2016/17, інші командні кубки. У складі збірної Франції став чемпіоном світу в 2018 році та тріумфував у Лізі націй 2020/21.

До слова, раніше склали підбірку народжених 29 лютого спортивних зірок.

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