Скандальная судья Волкова восстановилась в должности

Фото: Светлана Волкова (УНИАН)

Волкова в 2014 отпустила из-под стражи фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана

Судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова, которая отпустила из-под стражи командира "черной роты" спецподразделения "Беркут" Дмитрия Садовника, восстановилась в должности. Об этом РБК-Украина сообщили в аппарате Печерского райсуда.

Сообщается, что Волкова восстановилась по решению суда и уже отправляет правосудие. Согласно данным Единого реестра судебных решений, она выиграла суд 3 октября текущего года.

Кассационный административный суд Верховного Суда полностью удовлетворил ее жалобу и признал незаконным решение Верховной рады от 29 сентября 2016 года о ее увольнении за нарушение присяги.

Суд решил, что нардепы не имели права рассматривать вопрос увольнения Волковой в ее отсутствие, пока она была на больничном. При этом на данный момент судья является обвиняемой в вынесении заведомо незаконного решения об освобождении из-под стражи "беркутовца" Садовника - фигуранта дела о расстреле 48 активистов Майдана.

Напомним, судебный процесс против Волковой длится с 2016 года, следующее заседание назначено на 5 декабря.

Отметим, после ее решения в сентябре 2014 года Садовник сбежал в Россию и получил там гражданство.