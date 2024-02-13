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Скандальна заява Трампа: у Держдепі вказали на важливу деталь

США, Вівторок 13 лютого 2024 10:45
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Скандальна заява Трампа: у Держдепі вказали на важливу деталь Фото: представник Держдепу США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

США не лише фінансують НАТО, а й отримують суттєву підтримку Альянсу. Єдиний, коли НАТО захищала країну-члена, якраз були події в США - теракт 11 вересня 2001 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву представника Державного департаменту США Метью Міллера.

"Ви чули, як президент (Байден, - ред.) говорив про це у вихідні і ясно дав зрозуміти, що будь-яке припущення про те, що заохочення Росії до вторгнення в наших союзників і партнерів небезпечне, і я, очевидно, повторю це", - сказав він.

Міллер наголосив, що НАТО забезпечує реальну безпеку американського народу.

"Це не просто вигода - це не просто Альянс. Ми також багато чого отримуємо від цього Альянсу. І єдиний раз, коли НАТО стало на захист однієї зі своїх країн-членів, це був захист Сполучених Штатів після подій 11 вересня", - додав представник Держдепу. .

При цьому на запитання про те, наскільки заява колишнього президента пошкодила, Міллер відмовився від коментарів.

"Я не думаю, що мені слід коментувати зауваження, зроблені у політичному контексті", - констатував він.

Заява Трампа

10 лютого в Південній Кароліні Трамп заявив, що не захоче захищати членів НАТО від нападу Росії, якщо внесок цих країн до оборонного Альянсу буде недостатнім.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді я заохочував би їх (Росію) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні заплатити", - сказав Трамп.

Ці висловлювання викликали закиди з боку Білого дому, який назвав їх "жахливими та божевільними", а також з боку інших високопоставлених західних чиновників. Зокрема, президент США Джо Байден назвав Дональда Трампа "корисним поплічником" Путіна.

Теракт 11 вересня 2001

Серія атак терористами "Аль-Каїди", коли були захоплені чотири рейсові пасажирські літаки, дві з яких були направлені в дві вежі розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку. Хмарочоси обрушилися. Крім 19 терористів, внаслідок атак загинуло 2977 людей, ще 24 зникли безвісти. Більшість загиблих були цивільними. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.

Наслідками цих терактів стали акти відплати військ НАТО проти "Аль-Каїди" та "Талібану" в Афганістані та Пакистані та інтервенція американських військ та їх союзників до Іраку.

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НАТО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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