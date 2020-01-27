Скандал с Помпео и гибель легендарного баскетболиста: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

Госсекретарь США Майк Помпео попал в скандал после интервью об Украине, в Афганистане напали на вертолет с украинским экипажем, в авиакатастрофе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Подробнее о том, что произошло на выходных, 25-26 января, - в материале РБК-Украина.

В Афганистане напали на вертолет с украинским экипажем

В Молдове сообщили, что в Афганистане напали на их вертолет, в экипаже которого были граждане Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Как сообщил Орган гражданской авиации Молдовы, вертолет Ми-8 подвергся нападению в провинции Гильменд на юге Афганистана. Командир экипажа и бортинженер родом из Украины получили легкие ранения, второй пилот из Молдовы не пострадал.

Зеленский о гибели военных на Донбассе: война продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных на Донбассе. Зеленский напомнил, что с начала года в войне на Донбассе погибли 11 человек.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека", - заявил глава государства.

В США вспыхнул скандал после интервью Помпео об Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео попал в скандал после интервью об Украине. Как сообщается, журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что госсекретарь Помпео накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопросы во время интервью об Украине.

Позже Майк Помпео обвинил журналистку во лжи. "Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз, в прошлом месяце, когда шла подготовка к интервью, и во второй раз - вчера, когда мы договорились, что разговор будет вестись не под запись", - говорится в распространенном Госдепом заявлении Помпео.

Иран не намерен отдавать черные ящики со сбитого самолета МАУ

Черные ящики украинского пассажирского самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", разбившегося под Тегераном, будут расшифрованы на иранской территории. Об этом сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim.

Член парламентского комитета по развитию иранского меджлиса Фараджулла Раджабов заявил, что "бортовые самописцы украинского лайнера, разбившегося под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории".

Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 80

Количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 80 человек. Отмечается, что в провинции Хубэй 26 января зафиксировали 24 новых смертельных случая. Кроме этого, в Китае подтвердили 769 случаев новых заражений, 137 из которых назвали тяжелыми.

Также случаи заражения были зафиксированы во Франции, США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Австралии, Малазии.

Все туристические компании Китая полностью прекращают организацию туров.

В Москве умер скандальный протоиерей Чаплин: все подробности

Протоирей РПЦ Всеволод Чаплин умер в Москве в возрасте 51-го года. По предварительным данным, смерть наступила от остановки сердца.

Чаплин запомнился своими скандальными высказываниями на политические и социально-общественные темы, украинофобской риторикой, поддержкой боевиков на Донбассе, а также оправдыванием уничтожения людей - в частности, активистов Евромайдана. Он был одной из самых узнаваемых и спорных фигур РПЦ.

Помощник Путина уволился из-за смены курса по Украине

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков решил уйти с государственной службы из-за "смены курса на украинском направлении". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, помощник Владимира Путина в ближайшее время будет "заниматься медитацией", после чего расскажет о причинах своего увольнения.

В США в авиакатастрофе погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

Знаменитый баскетболист, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в городе Калабасас (Калифорния, США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TMZ.

С ним на борту было еще четверо людей - все погибли. Отмечается, что в вертолете также находилась 13-летняя дочь баскетболиста Джанна Мария.

В Украину ворвутся мощные снежные ливни: какие области под ударом

Погода в Украине скоро резко изменится - на смену антициклону и солнечным дням придет атмосферный фронт. Стихия принесет сильные дожди вперемешку с мокрым снегом, но в ближайшие дни в стране будет солнечно и довольно тепло. Когда ждать непогоды и какие области пострадают более всего - в материале Styler.