Скандал у "Молодому театрі": комісія надала рекомендації щодо співпраці з Білоусом

Комісія від КМДА, яка розглядала скарги акторів "Молодого театру" щодо головного режисера і директора закладу Андрія Білоуса, пропонує Департаменту культури розглянути питання щодо припинення контракту із ним. Також вона надала рекомендації для запобігання подібних ситуацій надалі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію голови комісії Лариси Денисенко у Facebook .

Що пропонує комісія щодо Білоуса

Комісія провела комплексну перевірку звернення представників частини колективу "Київського національного академічного Молодого театру" та вивчила нормативну базу, внутрішні документи, протоколи, керівні підходи, заяви, звернення та матеріали, що до неї надходили. Також комісія поспілкувалась з Андрієм Білоусом у присутності його адвоката.

На основі цього вона надала свої висновки та рекомендації щодо подальшої співпраці з режисером.

"Комісія пропонує розглянути питання щодо припинення контракту з Андрієм Білоусом, якщо Департамент відповідно до п. 4.3.15 Контракту дійде висновку, що дії директора-художнього керівника дали підстави для втрати довіри до нього з боку органу управління", - написала Денисенко.

При цьому зазначається, що при будь-якому рішенні Департаменту, працівникам "Молодого театру", звернення яких стало підставою для створення і роботи Комісії (група 46), так і працівникам, звернення яких надійшло в ході роботи Комісії (група 87) гарантують безпеку, повагу до їхньої гідності.

Які заходи проведуть, аби запобігти подібним ситуаціям

Денисенко також поділилась напрацюваннями комісії, які надалі мають мінімізувати повторення сексуальних домагань у закладах, підпорядкованих Департаменту культури КМДА.

Що пропонує комісія:

розробити проект Етичного кодексу, який встановить правила етичної та неетичної поведінки, виписати права й обов’язки сторін, механізми оскарження неприйнятних дій;

створити комітет з розгляду скарг пов’язаних з неетичною, дискримінаційною, сексуалізованою поведінкою, про який повинні бути проінформовані всі працівники підприємств, підпорядкованих Департаменту. До нього мають входити представниці/ки профспілкових організацій, а також, громадських організацій, що мають професійну експертизу в даній сфері;

розробити механізм звернень та встановити процедури для подання скарг на випадки сексуальних домагань та дискримінації, визначити порядок розгляду та вирішення таких звернень, а також забезпечувати конфіденційність та повагу до кордонів постраждалих;

проводити освітні тренінги про права людини, пояснювати, що таке сексуальне насильство, сексизм, дискримінація і куди звертатися у разі порушень норм;

протягом 3 років щорічно проводити гендерний аудит "Молодого театру" відповідно до Методичних рекомендацій, щоб оцінити стан забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у театральному закладі, виявлення проблем, визначення шляхів скорочення гендерної нерівності, а також підвищення обізнаності працівників щодо застосування гендерного підходу в їхній діяльності;

залучити експертів до створення Політики PSEA (Prevention of Sexual Exploitation and Abuse) Департаменту, "Молодого театру" та інших закладів культури підпорядкованих Департаменту, щоб запобігати сексуальним домаганням, сексизму, сексуалізованому насиллю та зловживань;

візуалізувати інформацію про нульову толерантність до будь-яких форм сексуальної експлуатації та зловживань;

переглянути типові контракти з керівниками закладів культури з метою зазначення вимог, що передбачають забезпечення етичної емоційної атмосфери, нульову толерантність до дискримінації, насилля, сексизму тощо.

Що відомо про скандал із Білоусом

У січні 2025 року режисера "Молодого театру" та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях. Першою про це заявила колишня студентка Софія Сапожник, стверджуючи, що він надсилав їй непристойні повідомлення та вимагав інтимні фото.

Після цього понад 40 осіб підтвердили подібні випадки в анонімному опитуванні. Спочатку університет не давав коментарів, але згодом відсторонив Білоуса на час розслідування. У "Молодому театрі" ситуацію також певний час ігнорували, проте згодом 46 співробітників публічно закликали звільнити режисера.

4 лютого КМДА заявила, що не може усунути Білоуса без рішення суду. Однак після відкриття кримінального провадження, а також протестів у Києві та Львові, влада пообіцяла його відсторонити. Втім, уже 14 березня термін відсторонення закінчився і Білоус повернувся до своїх обов'язків.

Сам режисер усі звинувачення заперечує, називаючи їх частиною організованої кампанії, спрямованої на його усунення з театру та отримання контролю над приміщенням.

Андрій Білоус відкидає усі звинувачення (скриншот)