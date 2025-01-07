Скандал у Мінветеранів. Заступницю міністра звільнили через приниження колеги-захисника

7 січня звільнили Руслану Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції. Причиною цього стало звинувачення колишнього колеги-ветерана Євгена Шибалова у приниженні його гідності зі сторони Руслани.

РБК-Україна розповідає усе, що відомо про скандал і його наслідки.

Що відомо про скандал

У середині грудня Євген Шибалов, який обіймав посаду начальника Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва у Мінветеранів, заявив про те, що подав заяву на звільнення. Спершу він публічно не назвав причини такого рішення, але уже 6 січня опублікував розгорнутий пост про це.

"Виявилися, що у Мінветеранів великі труднощі з дотриманням п. 1 частини першої ст. 7 Закону України "Про державну службу", в якій говориться, що "кожен державний службовець має право на повагу до своєї гідності". Оскільки норма ця часто-густо ігнорується. За неповні пів року з натхненних мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я: "довбо**б", "ні**я не роблю", "займаюся якоюсь ху**ою", - заявив Шибалов.

Пост Шибалова у Facebook (скриншот)

Він також зазначив, що "терпів, скільки міг", але зрештою написав заяву на звільнення. При цьому Шибалов прямо у пості не вказав, що йдеться про Руслану Величко-Трифонюк, але у коментарях на питання підписників відповів, що приниження гідності було від жінки-керівника.

"В армії мені якраз жоден командир, від сержанта до комбрига, грубого слова не сказав за два з половиною роки", - написав у коментарях Шибалов.

Додамо, що Євген був стрільцем-гранатометником у 241 окремій бригаді Сил територіальної оборони, пройшов російський полон, а влітку 2024 року пішов із військової служби.

Євген воював у складі 241 бригади (фото: Facebook/ Євген Шибалов)

Яка реакція Мінветеранів на інцидент

Майже одразу після публікації Шибалова про причини звільнення з'явилась офіційна реакція Мінветеранів на цю ситуацію.

"6 січня у соціальних мережах та медіа було оприлюднено інформацію щодо неетичної поведінки стосовно державного службовця у Міністерстві у справах ветеранів України. Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо і жодні обставини не можуть бути виправданням", - написали у відомстві.

Там також наголосили, що кожен роботодавець незалежно від форми власності має створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці.

"Керівництвом Мінветеранів призначено службову перевірку з метою виявлення фактів та обставин, про які зазначено в оприлюдненій інформації. До Кабінету Міністрів України направлено документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції", - додали у Міністерстві.

7 січня з'явилась інформація, що Руслану Величко-Трифонюк звільнили з Мінветеранів.

Повідомлення про звільнення Руслани Величко-Трифонюк (скриншот каналу Уряд оnline)

Додамо, що Руслана Величко-Трифонюк обіймала посаду заступниці міністра у справах ветеранів України з червня 2024 року. Раніше вона працювала в Українському ветеранському фонді, де розвивала програми підтримки ветеранів і реалізовувала багато проектів, зокрема із закупівлі "Байрактарів".

Руслана Величко-Трифонюк (фото: thepage.ua)