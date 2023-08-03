Ситуація стає "дедалі серйознішою". На півночі Ефіопії точаться масові зіткнення

У регіоні Амхара (Ефіопія) наростають заворушення. Там відбуваються масові зіткнення між федеральними силами безпеки та місцевим етнічним ополченням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP) .

Так ситуація настільки загострилася, що віце-прем'єр Ефіопії Демеке Меконнен назвав її "все більш серйозною".

Надходять дані про бої у містах Гондер, Дебре-Табор, Кобо. Жителі стверджують, що противники влади блокують дороги, а ополченці "Фано" влаштовують засідку на військових. Крім того, повідомляється, що урядовці покинули кілька міст.

Також у середу сили "Фано" і федеральна поліція вступили в бій в аеропорту Лалібели - важливого транспортного вузла та популярного туристичного напряму. Приймання рейсів у аеропорт припинили.

Як пише АР, другий за чисельністю населення регіон Ефіопії був охоплений нестабільністю з квітня, коли федеральна влада роззброїла регіональні сили Амхара в рамках відновлення після руйнівного дворічного конфлікту в сусідньому регіоні Тиграй. Минулого року влада також спробувала розформувати амхарське ополчення, відоме як "Фано".

Обидві сили боролися разом із федеральними силами у конфлікті у Тиграї, але тепер федеральний уряд хоче централізувати свої повноваження щодо забезпечення безпеки.

Протести в Ефіопії

Зіткнення в Ефіопії відбуваються досить часто. Так, у 2020 році там в ході масштабних протестів загинули як мінімум 166 осіб. Із них 11 співробітників служби безпеки. А в 2019 році в Ефіопії спалахнули протести після політичного тиску на місцевого активіста Джавара Мухаммеда, тоді заворушення закінчилися масовими вбивствами.