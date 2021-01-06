Ситуация в США: демонстранты начинают покидать ступени Конгресса

Фото: протесты в США (GettyImages)

Часть демонстрантов начинают покидать ступени Конгресса США. Многие протестующие уходят от здания Капитолия, при этом значительная часть участников акции по-прежнему не расходится.

Об этом сообщает телеканал NBC.

На данный момент неизвестно, сколько протестующих все еще находится в помещении.

Отметим, протестующие в США ворвались в зал заседаний Сената. Перед тем демонстранты ворвались в здание Конгресса

Напомним, вице-президента США Майкла Пенса эвакуировали из Капитолия на фоне протестов в Америке.

Также из здания Капитолия начали эвакуировать сенаторов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Также РБК-Украина писало, что демократы близки к победе на выборах в штате Джорджия, что даст им большинство в Сенате США. Это позволит демократом получить контроль над обеими палатами Конгресса США и продвигать политические цели избранного президента Джо Байдена.