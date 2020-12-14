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Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, - Степанов

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 09:23
Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась, - Степанов
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса. В стране не увеличивается количество людей, которые проходят лечение от COVID-19 в больницах.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, стабилизировать ситуацию удалось за счет введенных карантинных ограничений, в том числе и за счет карантина выходного дня.

"Если мы посмотрим на статистику по количеству людей, находящихся в наших больницах - то она не увеличивается. Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных", - заявил Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили менее 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом еще 5154 пациента.

Также РБК-Украина писало, что COVAX одобрил запрос Украины на получении вакцины от коронавируса. Таким образом, Украина гарантированно получит 8 миллионов доз вакцины.

При этом вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года.

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