Ситуация с контрабандным антрацитом из ОРДЛО усугубляется, - эксперт

Фото: подготовка антрацита (из открытых источников)

В Украине фиксируют рост объема контрабандного антрацита из ОРДЛО

Тема оккупированных территорий все реже всплывает в информационном пространстве, так же не сообщается и о реальном объеме контрабанды угля марки А, добытого на Донбассе, на оккупированных территориях.

Об этом в блоге на "Цензор.НЕТ" пишет политолог Дмитрий Марунич, передает РБК-Украина.

"Ежемесячно десятки тысяч тонн антрацита из шахт Донбасса везут в Ростов, чтобы оттуда на поездах отправить в Украину - либо украинским покупателям, либо (как вариант) - транзитом через Украину европейским компаниям. Например, в марте и апреле на территорию Украины такого угля зашло 18 тысяч тонн", - отметил Дмитрий Марунич.

Как отмечает эксперт, в марте и апреле 2020 года нелегально добытый антрацит через Ростовскую область в Украину отгружали такие компании, как ООО "Венера", ООО "Восток-Уголь", ООО "Ростуглемет", и ООО ОФ "Западная". Транзитом же компания АНО "ЦЕНТР ЭФФЕКТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ" вывезла почти 27 тыс. тонн антрацита в страны Европы.

"Компании, которые приобретали нелегальный донбасский антрацит - это предприятия-грузополучатели: ТОВ "АРТАНС ТРЕЙД", ТОВ "СПЕКТР", ТОВ "ПРЕМІУМІНВЕСТ", ПРАТ "ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО", ТОВ "АНДИС", ТОВ "ДЗБМ", ПП "ЕНОРГОАВЕРС", КП "ФІРМА "АЗОВБУДМАТЕРІАЛИ",ТОВ "АГРОЕНЕРГОМАРКЕТ", ТОВ "ГАРАНТІЯ 4", ПП "ЛІТИНБУДМАТЕРІАЛИ", ТОВ "АВТОГРАД", КРИЖОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "ВУГІЛЛЯ-МИКОЛАЇВ", ТОВ "МАКРЕАЛГРУПП", ТОВ "БІТ ОIЛ", ФОП ПАНТЕЛЕЙ В.В., СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО", ОП "ОБЛПАЛИВО", ТОВ "ТПК "УКРПРОМЕНЕРГО". Основными первоначальными (до переадресации по станциям в Украине) получателями нелегально добытого угля являются ТОВ "БIТ ОIЛ", ТОВ "АММОЛИТ ТРЕЙД", ТОВ "ПУВК" и ПП "ЗОВНІШТОРГСЕРВІС"", - отметил Марунич.

По его словам, правоохранительные органы не замечают такого количества угля, отправителей и получателей.

"Наверняка, у СБУ есть какие-то данные о подобных операциях, ведь в прошлом году была официальная информация, и громкие заголовки СМИ гласили о том, что "СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций "Л/ДНР" через незаконную добычу на временно оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы". А что теперь? Карантин? Полиция, Генпрокуратура и СБУ уже не интересуются контрабандным углем из ОРДЛО?" - пишет политолог.

В то же время, эксперт призвал власть разобраться с ситуацией, иначе объём такой продукции будет расти.

"Что дальше? Будем пропускать в страну выращенную на полях оккупированного Донбасса пшеницу? А может, такая пшеница уже успешно едет через Украину в Польшу и другие страны Евросоюза? Господа реформаторы, не время ли разобраться - санкции в отношении РФ и оккупированных территорий - они реальные? Или же санкции у нас существуют на бумаге, как очередной миф, иллюзия борьбы со злом?", - резюмировал эксперт.

Напомним, в прошлом году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщало, что из ОРДЛО ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на 288 млн. долларов.

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Автор: Александра Диденко