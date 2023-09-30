Ситуація на фронті сьогодні 30 вересня

Сили оборони продовжують оборону на сході та півдні України та наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Крім того, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Наразі інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Ситуація на фронтах

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках противник здійснив понад 20 невдалих атак в районах Тоненького, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського Донецької області. Також, безуспішно намагався відновити втрачене положення південно-західніше Авдіївки Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області, успіху не мали.

Наступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.