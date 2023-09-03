Ситуація на фронті сьогодні 3 вересня

Українські військові продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, а окупанти своєю чергою намагаються атакувати на сході нашої країни. За останню добу на фронті відбулося 30 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Протягом доби ворог завдав два ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Військові попереджають, що ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронті

Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області. Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Карповичі, Леонівка, Грем'яч Чернігівської області, Зноб-Трубчевська, Кисла Дубина, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Тур'я Сумської області та Верхня Писарівка, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку російська авіація вдарила у районі М’ясожарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти намагалися безуспішно наступати у районі Новоєгорівки Луганської області. Завдали авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області.

Росіяни з артилерії обстріляли понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Сіверськ, Званівка, Спірне, Федорівка та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти з артилерії атакували понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Бахмут, Червоне, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового, Іванівського, Ступочків та Білої Гори Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Невельське, Сєверне, Новоолександрівка, Керамік, Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку загарбники намагалися безуспішно наступати у районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Завдали артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах, серед них Красногорівка, Гостре, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії Вугледар, Новоукраїнку, Шахтарське, Золоту Ниву, Урожайне та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Чарівне, Павлівка, Кам'янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку російська авіація вдарила у районах Одрадокам’янки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Саблуківка, Одрадокам'янка, Львове, Микільське, Ромашкове та Велетенське Херсонської області.

Контрнаступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати росіян

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

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