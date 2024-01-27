Ситуація на фронті сьогодні 27 січня

Українські військові продовжують стримувати російських загарбників на Марʼїнському напрямку, де окупанти намагаються покращити тактичне положення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення.

Також протягом доби ворог завдав один ракетний удар, здійснив 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили пʼять атак ворога в районах населених пунктів Синьківка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили вісім атак ворога в районах населених пунктів Степове, Авдіївка та ще 12 атак в районах Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районах південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку ворога в районі західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Берислав, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Наступ ЗСУ

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив одну безуспішну спробу штурму позицій наших військ.

Втрати росіян

Впродовж доби авіація Сил оборони завдала удару по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному артилерійському засобу та двох складах боєприпасів противника.