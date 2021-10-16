Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"
На Донбассе с начала текущих суток, 16 октября российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В частности, в направлении Луганского оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем.
Кроме этого, в сторону Новотошковского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Как сообщают в штабе, потерь среди наших военнослужащих в результате обстрела не зафиксировано.
Указано, что на вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Напомним, вчера боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военный.