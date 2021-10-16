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Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины" 

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Донбасс, Суббота 16 октября 2021 12:30
Ситуация на Донбассе: боевики дважды нарушили режим "тишины"  Фото: боевики дважды нарушили режим "тишины" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе с начала текущих суток, 16 октября российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня. Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, в направлении Луганского оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем.

Кроме этого, в сторону Новотошковского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Как сообщают в штабе, потерь среди наших военнослужащих в результате обстрела не зафиксировано.

Указано, что на вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Напомним, вчера боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военный.

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