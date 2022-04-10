Ситуация в Чернигове налаживается, но находиться сегодня здесь – это риск для жизни, - мэр

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, как в городе обстоит ситуация с обеспечением населения и в каком состоянии находится городская инфраструктура. Что касается продуктов питания, то ограничена номенклатура, но базовые позиции присутствуют: мясо, рыба, крупы.

Владислав Атрошенко также отметил, что в начале военных действий пытались сообщать людям, где какие узлы критической инфраструктуры не работают, почему не поступает вода в определенные микрорайоны, но очень быстро понял, что таким образом враг получает информацию, практически инструкцию для обстрелов и дальнейшего разрушения города.

"Российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушена инфраструктура, тысячи домов, в городе не ходят деньги, потому что бизнес не работает из-за разрушений, не уплачиваются налоги, зарплаты, только пенсии начисляются. В городе бесплатно раздается гуманитарная помощь", - отметил мэр.

Городской глава также подчеркнул, что больницы в Чернигове работали постоянно. В больницах сейчас нет тепла, окна заколочены фанерой, но врачи оказывают первую медицинскую помощь и спасают жизни. Работают хирургические отделения, но есть определенные ограничения. К примеру, когда речь идет о сложных операциях, для которых не хватает инструментов. Поэтому после стабилизации тяжелых пациентов стараются вывозить в Киев.

Атрошенко также отметил, что решение о возвращении в город каждый должен принимать для себя сам: "Находиться сейчас здесь - это риск для жизни, но в то же время нужно и кому-то обеспечивать жизнедеятельность города. Закон не запрещает как приезжать, так и выезжать из города. Но надо учитывать при решении этого вопроса, что очень высока вероятность ракетных ударов, авиационных бомбардировок, возвращение сухопутных частей россиян в направлении Чернигова и Киева".

По словам мэра, уже ведутся подсчеты объемов разрушений в ходе боевых действий. Администрация города также намерена привлекать мировую экспертную среду, чтобы оценка происходила быстро, по упрощенным процедурам.