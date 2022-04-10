ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ситуация в Чернигове налаживается, но находиться сегодня здесь – это риск для жизни, - мэр

Новина українською →
Чернигов, Воскресенье 10 апреля 2022 02:46
Ситуация в Чернигове налаживается, но находиться сегодня здесь – это риск для жизни, - мэр Чернигов (Фото: t.me/stoprussianwarbot)
Автор: Константин Широкун

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, как в городе обстоит ситуация с обеспечением населения и в каком состоянии находится городская инфраструктура. Что касается продуктов питания, то ограничена номенклатура, но базовые позиции присутствуют: мясо, рыба, крупы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.com.

Владислав Атрошенко также отметил, что в начале военных действий пытались сообщать людям, где какие узлы критической инфраструктуры не работают, почему не поступает вода в определенные микрорайоны, но очень быстро понял, что таким образом враг получает информацию, практически инструкцию для обстрелов и дальнейшего разрушения города.

"Российскими ракетами и авиабомбами полностью разрушена инфраструктура, тысячи домов, в городе не ходят деньги, потому что бизнес не работает из-за разрушений, не уплачиваются налоги, зарплаты, только пенсии начисляются. В городе бесплатно раздается гуманитарная помощь", - отметил мэр.

Городской глава также подчеркнул, что больницы в Чернигове работали постоянно. В больницах сейчас нет тепла, окна заколочены фанерой, но врачи оказывают первую медицинскую помощь и спасают жизни. Работают хирургические отделения, но есть определенные ограничения. К примеру, когда речь идет о сложных операциях, для которых не хватает инструментов. Поэтому после стабилизации тяжелых пациентов стараются вывозить в Киев.

Атрошенко также отметил, что решение о возвращении в город каждый должен принимать для себя сам: "Находиться сейчас здесь - это риск для жизни, но в то же время нужно и кому-то обеспечивать жизнедеятельность города. Закон не запрещает как приезжать, так и выезжать из города. Но надо учитывать при решении этого вопроса, что очень высока вероятность ракетных ударов, авиационных бомбардировок, возвращение сухопутных частей россиян в направлении Чернигова и Киева".

По словам мэра, уже ведутся подсчеты объемов разрушений в ходе боевых действий. Администрация города также намерена привлекать мировую экспертную среду, чтобы оценка происходила быстро, по упрощенным процедурам.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну