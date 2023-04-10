ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Система державного регулювання енергоринком провокує величезні збитки у галузі, - експерт

Новость на русском →
Понеділок 10 квітня 2023 17:25
Система державного регулювання енергоринком провокує величезні збитки у галузі, - експерт Фото: поточна система державного регулювання енергоринком провокує величезні збитки у галузі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Практично всі ключові енергетичні компанії в Україні працюють з величезними збитками і в такій ситуації на передній план виходить завдання уряду фінансово оздоровити енергетичний сектор, перш за все шляхом усунення адміністративного регулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченко.

За його словами, тільки за минулий рік збитки енергетичних компаній склали понад 40 мільярдів гривень і основною причиною цього є недосконала система енергетичного ринку.

"У нас жорстка адміністративна система управління енергоринком, яка склалася ще до війни, і, яка провокує ці величезні збитки. Це насамперед система прайс-кепів, які абсолютно не відповідають тій моделі, яка існує в Європейському Союзі. По суті у нас прайс-кепи роблять всю нашу енергетику планово збитковою", - заявив експерт.

Він також зауважив, що в нормальній ринковій економіці ціни на енергоресурси постійно змінюються, що дозволяє покривати витрати енергетичних компаній на відновлення, модернізацію і закупку палива.

Омельченко наголосив, що якщо скасувати адміністративне регулювання, то ціна електрику не зросте до критичних показників, а сформується на збалансованому рівні інтересів споживачів і енергетичних компаній.

Нагадаємо, раніше віце-президент асоціації енергетичних компаній Energy Club Максим Білявський заявляв, що поганий фінансовий стан енергоринку заважає ремонту важливого для енергосистеми обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергоресурсы
NEWS
Україна повернула з російського полону 100 військових
Україна повернула з російського полону 100 військових
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені