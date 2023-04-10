Система державного регулювання енергоринком провокує величезні збитки у галузі, - експерт
Практично всі ключові енергетичні компанії в Україні працюють з величезними збитками і в такій ситуації на передній план виходить завдання уряду фінансово оздоровити енергетичний сектор, перш за все шляхом усунення адміністративного регулювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченко.
За його словами, тільки за минулий рік збитки енергетичних компаній склали понад 40 мільярдів гривень і основною причиною цього є недосконала система енергетичного ринку.
"У нас жорстка адміністративна система управління енергоринком, яка склалася ще до війни, і, яка провокує ці величезні збитки. Це насамперед система прайс-кепів, які абсолютно не відповідають тій моделі, яка існує в Європейському Союзі. По суті у нас прайс-кепи роблять всю нашу енергетику планово збитковою", - заявив експерт.
Він також зауважив, що в нормальній ринковій економіці ціни на енергоресурси постійно змінюються, що дозволяє покривати витрати енергетичних компаній на відновлення, модернізацію і закупку палива.
Омельченко наголосив, що якщо скасувати адміністративне регулювання, то ціна електрику не зросте до критичних показників, а сформується на збалансованому рівні інтересів споживачів і енергетичних компаній.
Нагадаємо, раніше віце-президент асоціації енергетичних компаній Energy Club Максим Білявський заявляв, що поганий фінансовий стан енергоринку заважає ремонту важливого для енергосистеми обладнання.
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